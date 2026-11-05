Lanxess etwas optimistischer für 2026 - Noch keine nachhaltige Nachfrageerholung

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess blickt nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Konzernchef Matthias Zachert rechnet nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) "am oberen Ende" der unveränderten Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro. Wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro.

Zuletzt waren schon andere Branchenvertreter optimistischer geworden. So profitieren viele europäische Anbieter von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. "Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt", sagte Zachert laut Mitteilung. Das betreffe besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. "Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung."

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um fast 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen hoher Abschreibungen aber erneut ein Verlust, und zwar von 70 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen vor einem Jahr./mis/jha/