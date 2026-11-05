Listerien in Käse: Hofkäserei ruft zwei Produkte zurück

dpa-AFX · Uhr
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HOHENSTEIN (dpa-AFX) - Nach dem Fund von Krankheitserregern werden zwei Käseprodukte der Hohensteiner Hofkäserei zurückgerufen. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de und des Unternehmens geht von bestimmten Chargen der Rohmilchkäsesorten Vesperkäs und Büffelkuh-Rendezvous eine Gesundheitsgefahr aus. Sie sollten nicht gegessen werden, teilte die Hohensteiner Hofkäserei (Kreis Reutlingen) mit.

"Unsere stetige Qualitätskontrolle ergab, dass im oben genannten Produkt einer bakteriellen Verunreinigung mit Listeria monocytogenes festgestellt wurde", teilte das Unternehmen mit. Von dem Bakterium betroffen sind demnach die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. November 2026. Die Chargennummer der betroffenen Produkte wird mit 209 / 2009 und 259 / 2509 angegeben. Diese Chargen seien vom 20. bis 27. Oktober in Baden-Württemberg im Verkauf gewesen. Sie wurden sowohl vorverpackt als auch lose an Bedientheken im Einzelhandel angeboten.

Durchfall und Fieber sind deutliche Zeichen

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen sind Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten, wie es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen heißt. Ärztlicher Rat wird empfohlen. Der Vesperkäse mit den genannten Produktdaten könne in dem jeweiligen Supermarkt zurückgeben und erstattet werden./mov/DP/jha

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