Marokko will auch nach UN-Missionsende an Waffenruhe festhalten

Rabat, ⁠04. Nov (Reuters) - Marokko will sich nach eigenen Angaben auch nach dem Ende der UN-Friedensmission in der Westsahara an ‌die geltende Waffenruhe halten. Der Einsatz sei nicht in der Lage gewesen, ⁠deren ⁠Einhaltung zu gewährleisten, und seine ursprünglichen Aufgaben seien überholt, teilte der Königspalast am Mittwoch mit. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte ‌das Mandat der 35-jährigen Mission ‌in der vergangenen Woche nicht verlängert. In dem Konflikt stehen sich ⁠Marokko, das das Gebiet für sich beansprucht, ‌und die von ⁠Algerien unterstützte Befreiungsfront Polisario gegenüber. Diese strebt dort seit dem Abzug der ehemaligen Kolonialmacht Spanien im ‌Jahr 1976 ⁠einen eigenen Staat an. ⁠Während Marokko das Ende der Mission begrüßte, äußerte die Polisario Besorgnis und Algerien tiefes Bedauern.

(Bericht von Ahmed El Jechtimi. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)