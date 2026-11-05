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Fünf Metriken im Check

Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist

onvista · Uhr
Thema: KI

Die jüngsten Quartalszahlen brockten der Alphabet-Aktie das größte Tagesminus jemals ein. Ist sie jetzt günstig? Der Blick auf Bewertungsmetriken zeigt Überraschungen.

Google-Schriftzug und Logo-Skulptur am Googleplex in Silicon Valley, Kalifornien
Quelle: f11photo - stock.adobe.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Die Aktie von Alphabet verbuchte in der vergangenen Woche den größten Tagesverlust jemals. Und dazu muss man sogar noch sagen: Es waren "nur" 12,6 Prozent. Verglichen mit manch anderen Abschlägen eines einzelnen Handeltags, beispielsweise wie jüngst bei Intel mit minus 30 Prozent, ist das geradezu milde.

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