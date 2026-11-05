Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist

Die Aktie von Alphabet verbuchte in der vergangenen Woche den größten Tagesverlust jemals. Und dazu muss man sogar noch sagen: Es waren "nur" 12,6 Prozent. Verglichen mit manch anderen Abschlägen eines einzelnen Handeltags, beispielsweise wie jüngst bei Intel mit minus 30 Prozent, ist das geradezu milde.
Plus: Für Anleger, die selbst entscheiden.
Weiterlesen mit Plus
Mit Plus Trends früher erkennen und Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Xetra®-Aktien in Echtzeit
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Parlaments-Zwischenwahlen in den USAKursverluste bei KI-Aktien – Regulierungssorgen nach US-Wahlgestern, 15:14 Uhr · dpa-AFX
Dax Chartanalyse 04.11.2026Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antriebgestern, 10:00 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 03.11.2026Dax gibt Gewinne ab – Diese Unterstützungszone entscheidet03. Nov. · onvista
Plus-Analysen
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
PlusBis zu sieben Prozent Rendite
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen