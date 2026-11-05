Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Die Aktie von Alphabet verbuchte in der vergangenen Woche den größten Tagesverlust jemals. Und dazu muss man sogar noch sagen: Es waren "nur" 12,6 Prozent. Verglichen mit manch anderen Abschlägen eines einzelnen Handeltags, beispielsweise wie jüngst bei Intel mit minus 30 Prozent, ist das geradezu milde.