Gewinnrückgang bei Swiss Re geringer als befürchtet

Zürich, 05. Nov (Reuters) - ⁠Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re sieht sich trotz eines Rückgangs des Quartalsgewinns auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Der Nettogewinn sank um 6,5 Prozent auf 1,34 Milliarden ‌Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das übertraf aber die Schätzungen der Analysten, die laut einem ⁠vom Unternehmen ⁠erhobenen Konsens mit 1,15 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

In der wichtigsten Sparte, der Schaden- und Unfallrückversicherung, sank der Gewinn in den ersten neun Monaten um sechs Prozent infolge eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds. Laut Vontobel-Analyst Matteo Lindauer ‌gibt es in der Schaden- ‌und Unfallrückversicherung weiterhin keine Anzeichen für eine Umkehr des Preisdrucks. Die Kapitalanlagerendite (ROI) lag bei 4,0 Prozent und damit leicht über ⁠den Analystenschätzungen von 3,9 Prozent.

Von den Großschäden von insgesamt ‌941 Millionen Dollar entfiel auf das ⁠dritte Quartal mit 624 Millionen Dollar der größte Teil der Kosten. Finanzchef Anders Malmström erklärte in einer Telefonkonferenz, 471 Millionen Dollar davon seien auf Naturkatastrophen ‌zurückzuführen gewesen. Insgesamt habe ⁠das Unternehmen in den ⁠ersten neun Monaten jedoch von relativ niedrigen Naturkatastrophenschäden profitiert. Swiss Re bestätigte das Ziel eines Konzerngewinns von 4,5 Milliarden Dollar im Gesamtjahr und erklärte, auf Kurs zu sein, die Betriebskosten bis 2028 um 500 Millionen Dollar zu senken. Die Aktien stiegen um rund ein Prozent.

Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Mär