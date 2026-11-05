Neues Dax-Allzeithoch: Welche Kurse nun möglich sind

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Mittwoch mit hoher Dynamik fort. Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone bei 26.100 Punkten beschleunigte sich der Anstieg bis auf 26.541,64 Punkte. Zum Xetra-Schluss standen 26.437,67 Punkte auf der Kurstafel, ein Gewinn von 573,05 Punkten beziehungsweise 2,22 Prozent. Unterstützung lieferten die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, deutlich fallende Ölpreise sowie positive Quartalszahlen deutscher Unternehmen.

Auch an der Wall Street sorgte der Midterm-Effekt für kräftige Kursgewinne. Der Dow Jones stieg um 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte und gewann damit mehr als 1.500 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,58 Prozent auf 7.688,62 Punkte zu. Die neue demokratische Mehrheit in beiden Kongresskammern schürte Erwartungen an eine veränderte US-Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig verbilligte sich die Nordseesorte Brent um mehr als acht Prozent auf rund 95 Dollar je Barrel. Besonders Industrie-, Konsum- und kleinere Unternehmen profitierten von der verbesserten Stimmung.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich seit dem Tief vom 3. November bei rund 25.680 Punkten eine steile Aufwärtsbewegung. Der Dax hat inzwischen die bisherige Widerstandszone bei 26.090 bis 26.110 Punkten deutlich überwunden.

Am Donnerstagvormittag setzte sich die Rally fort. Der Index erreichte ein neues Allzeithoch bei rund 26.655 Punkten und übertraf damit den bisherigen Rekord vom August bei 26.618,74 Punkten. Gegen 10.35 Uhr notiert der Dax bei rund 26.615 Punkten. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell im Bereich von 26.550 Punkten.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax seinen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten bestätigen kann. Gelingt eine nachhaltige Stabilisierung darüber, rücken zunächst 26.700 und anschließend 26.750 Punkte in den Fokus.

Setzen dagegen Gewinnmitnahmen ein, bildet der Bereich um 26.550 Punkte die erste Unterstützung. Darunter könnten Rücksetzer bis 26.450 und 26.300 Punkte folgen. Die ehemalige Widerstandszone um 26.100 Punkte bleibt eine wichtige übergeordnete Unterstützung. Trotz der starken Aufwärtsdynamik steigt nach den jüngsten Kursgewinnen das Risiko kurzfristiger Konsolidierungen.