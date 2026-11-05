Dax Chartanalyse 05.11.2026

Neues Dax-Allzeithoch: Welche Kurse nun möglich sind

onvista · Uhr

Der Dax erreicht nach der Midterm-Rally ein neues Allzeithoch bei 26.654 Punkten. Fallende Ölpreise und starke US-Börsen stützen die Aufwärtsbewegung.

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Mittwoch mit hoher Dynamik fort. Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone bei 26.100 Punkten beschleunigte sich der Anstieg bis auf 26.541,64 Punkte. Zum Xetra-Schluss standen 26.437,67 Punkte auf der Kurstafel, ein Gewinn von 573,05 Punkten beziehungsweise 2,22 Prozent. Unterstützung lieferten die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, deutlich fallende Ölpreise sowie positive Quartalszahlen deutscher Unternehmen.

Auch an der Wall Street sorgte der Midterm-Effekt für kräftige Kursgewinne. Der Dow Jones stieg um 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte und gewann damit mehr als 1.500 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,58 Prozent auf 7.688,62 Punkte zu. Die neue demokratische Mehrheit in beiden Kongresskammern schürte Erwartungen an eine veränderte US-Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig verbilligte sich die Nordseesorte Brent um mehr als acht Prozent auf rund 95 Dollar je Barrel. Besonders Industrie-, Konsum- und kleinere Unternehmen profitierten von der verbesserten Stimmung.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich seit dem Tief vom 3. November bei rund 25.680 Punkten eine steile Aufwärtsbewegung. Der Dax hat inzwischen die bisherige Widerstandszone bei 26.090 bis 26.110 Punkten deutlich überwunden.

Am Donnerstagvormittag setzte sich die Rally fort. Der Index erreichte ein neues Allzeithoch bei rund 26.655 Punkten und übertraf damit den bisherigen Rekord vom August bei 26.618,74 Punkten. Gegen 10.35 Uhr notiert der Dax bei rund 26.615 Punkten. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell im Bereich von 26.550 Punkten.

Dax Chartanalyse 05.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax seinen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten bestätigen kann. Gelingt eine nachhaltige Stabilisierung darüber, rücken zunächst 26.700 und anschließend 26.750 Punkte in den Fokus.

Setzen dagegen Gewinnmitnahmen ein, bildet der Bereich um 26.550 Punkte die erste Unterstützung. Darunter könnten Rücksetzer bis 26.450 und 26.300 Punkte folgen. Die ehemalige Widerstandszone um 26.100 Punkte bleibt eine wichtige übergeordnete Unterstützung. Trotz der starken Aufwärtsdynamik steigt nach den jüngsten Kursgewinnen das Risiko kurzfristiger Konsolidierungen.

Dax Unterstützungen:26.560 vorbörslicher Bereich26.450 Tagestief
Dax Widerstände:26.654 intraday (Allzeithoch)26.700 runde Marke
Artikel teilen:
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN592K) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 05.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.936,15 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY0TA1) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,94 (Stand: 05.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.264,12 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
S
S&P 500
Ö
Ölpreis WTI
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 04.11.2026
Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antriebgestern, 10:00 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.11.2026
Dax gibt Gewinne ab – Diese Unterstützungszone entscheidet03. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Vorbörse 05.11.2026
Dax steuert nach kräftigem Vortagesplus auf Rekord zuheute, 07:10 Uhr · onvista
Dax steuert nach kräftigem Vortagesplus auf Rekord zu
Vorbörse 04.11.2026
Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartetgestern, 06:45 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen