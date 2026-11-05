Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagen-Hersteller Nordex hat seinen Gewinn im dritten Quartal nahezu verdreifacht. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr von knapp 52 auf gut 147 Millionen Euro, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Das ist mehr als von Nordex befragte Analysten durchschnittlich auf ihren Zetteln hatten. Die Hamburger hatten bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen zur Entwicklung des Tagesgeschäfts vorgelegt und in diesem Zuge auch das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr nach oben gesetzt./lew/zb
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