Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagen-Hersteller Nordex hat seinen Gewinn im dritten Quartal nahezu verdreifacht. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr von knapp 52 auf gut 147 Millionen Euro, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Das ist mehr als von Nordex befragte Analysten durchschnittlich auf ihren Zetteln hatten. Die Hamburger hatten bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen zur Entwicklung des Tagesgeschäfts vorgelegt und in diesem Zuge auch das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr nach oben gesetzt./lew/zb

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Rückenwind aus der USA
Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlengestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlen
Vorbörse 04.11.2026
Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartetgestern, 06:45 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Verzögerungen bei Boxer und Munition
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie fälltgestern, 17:03 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie fällt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen