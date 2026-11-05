Notenbank in London erhöht Leitzins erstmals seit drei Jahren

Reuters · Uhr
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London, ⁠05. Nov (Reuters) - Die hohe Inflation in Großbritannien hat die Notenbank zur ‌ersten Zinserhöhung seit drei Jahren veranlasst. Die Bank ⁠of ⁠England (BoE) erhöhte den Leitzins am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,00 Prozent. ‌Die von hohen ‌Energiepreisen getriebene Teuerung war zuletzt auf 3,5 ⁠Prozent gestiegen und hatte die ‌Notenbank damit ⁠unter Zugzwang gesetzt. Diese strebt eine Inflation von nur 2,0 ‌Prozent ⁠an.

(Bericht von Büro ⁠London, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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