Notenbank in London erhöht Leitzins erstmals seit drei Jahren
Reuters · Uhr
London, 05. Nov (Reuters) - Die hohe Inflation in Großbritannien hat die Notenbank zur ersten Zinserhöhung seit drei Jahren veranlasst. Die Bank of England (BoE) erhöhte den Leitzins am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,00 Prozent. Die von hohen Energiepreisen getriebene Teuerung war zuletzt auf 3,5 Prozent gestiegen und hatte die Notenbank damit unter Zugzwang gesetzt. Diese strebt eine Inflation von nur 2,0 Prozent an.
(Bericht von Büro London, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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