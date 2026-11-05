Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal die Prognose bestätigt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr./zb/stk

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