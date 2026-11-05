Ölpreise erholen sich etwas vom Einbruch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag ein Stück weit vom Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar stieg um mehr als zwei Prozent auf 96,84 US-Dollar.

Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise um mehr als zehn Dollar je Barrel bis auf 93,22 Dollar eingebrochen. Auslöser waren Spekulationen, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.

Ende der vergangenen Woche hatte der Brent-Preis noch bei 118 Dollar gestanden, bevor am Markt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs aufgekeimt waren. Die Aussicht auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten hat den Preis für Brent-Öl seit vergangenen Freitag um etwa 20 Prozent nach unten gedrückt.

Der Einbruch der vergangenen Handelstage habe gezeigt, dass der Ölmarkt eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen diplomatischen Durchbruch einpreise, sagte Rohstoffexperte Ole Sloth Hansen von der Saxo Bank. Jetzt komme es aber darauf an, dass Teheran und Washington eine echte Kompromissbereitschaft unter Beweis stellten. "Ohne greifbare Fortschritte könnte sich der jüngste starke Preisrückgang schnell wieder umkehren", warnte der Experte./jkr/jsl/he