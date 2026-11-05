Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann hat in den ersten neun Monaten bei Erlös und Ergebnisse zugelegt. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Unter anderem habe sich das Wachstum im wichtigsten Markt Deutschland im dritten Quartal beschleunigt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich ebenfalls um 2,9 Prozent auf 438,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 169 Millionen Euro, nach 160 Millionen im Vorjahr. Die im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen./mne/stk