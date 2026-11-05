Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

05.11.2026 / 14:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.11.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Q3: Margenerholung bei schwacher top-line; Defence mit starkem
Auftragseingang

EDAG hat heute den Q3-Bericht veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen vom
26.10. bestätigt.

[Tabelle]

Segmente: Den größten Fortschritt zeigt Electrics/Electronics. Production
Solutions leidet deutlich unter der OEM-Schwäche und der Auftragseingang im
9M (51,5 Mio. EUR, Vj.: 85,2 Mio. EUR) spricht gegen eine schnelle Erholung.

Auftragseingang und Defence: Der Auftragseingang lag im 9M bei 517,2 Mio.
EUR (-7,2% yoy, Book-to-Bill ~1,04), der Auftragsbestand sank gegenüber dem
H1 auf 358,2 Mio. EUR (H1: 372,6 Mio. EUR). Die OEMs bauen selbst
Entwicklungsstellen ab, allerdings sozialverträglich und damit langsam. In
der Übergangsphase lasten sie zuerst die eigenen Ingenieure aus und kürzen
externe Vergaben, u.E. noch bis einschließlich 2027. Mittelfristig steigt
der Bedarf an flexibler Kapazität wieder, aber zu niedrigeren Preisen und
stärker aus Best-Cost-Ländern, wo EDAG mit Global Delivery gut aufgestellt
ist. Defence hat den Auftragseingang im 9M auf 56,7 Mio. EUR nahezu
verdreifacht (Vj.: 20,9 Mio. EUR).

Analysten-Call: Das Management bestätigte die Guidance und stellt
Profitabilität klar vor Wachstum. Der Umsatz sank weniger stark als die
Kapazität (Ø Mitarbeiter -10%), die Belegschaft in Indien wuchs um >40% auf
knapp 600, teils läuft aber noch Kurzarbeit. Laut CFO würde schon ~2% mehr
Auslastung die Marge deutlich heben. Den F&E-Abbau der OEMs sieht EDAG
mittelfristig als Chance, der Preisdruck dürfte aber auch 2027 anhalten. In
Defence gewann EDAG erstmals einen Einzelauftrag über >10 Mio. EUR.

Schätzungen bestätigt: Für 2026 erwarten wir weiterhin 649,4 Mio. EUR Umsatz
(-9,0% yoy) und ein EBIT adj. von 8,8 Mio. EUR (Marge 1,4%), damit liegen
wir im unteren Bereich der Guidance (bis zu ~3%). Für 2027 rechnen wir mit
637,9 Mio. EUR Umsatz und einem EBIT adj. von 20,8 Mio. EUR (Marge 3,3%).

Fazit: Die Kostenmaßnahmen greifen, gestärkte Bilanz und Defence-Wachstum
stützen die Equity Story. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 5,00 EUR, das entspricht einem Kurspotenzial von 72%.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=02d6bbbe5bdb02a1c88ab051ff19a301

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=93fd85dc-d91d-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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