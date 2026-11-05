Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FACC AG - von Montega AG

05.11.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.11.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hadir

Q3-Preview: Starkes Umsatzquartal erwartet; EBIT-Schätzung leicht auf
Guidance-Mitte gesenkt

Entwicklungsgeschäft bestimmt die Marge: FACC berichtet am 11.11. die Zahlen
zum Q3. Wir erwarten ein sehr starkes Umsatzquartal (~270 Mio. EUR, +27%
yoy) mit Wachstum in allen drei Divisionen und eine Marge klar über dem
schwachen Vorjahresquartal. Unsere Umsatzschätzung für 2026 belassen wir bei
1.104,2 Mio. EUR (+12,2% yoy), die EBIT-Schätzung senken wir von 67,9 auf
64,0 Mio. EUR (Marge 5,8% nach 6,1%). Hintergrund ist, dass wir im zweiten
Halbjahr weniger margenstarke Entwicklungsleistungen unterstellen. Diese
werden projektbezogen abgerechnet und können sich zeitlich verschieben.

Q3 gegen eine sehr niedrige Basis: Das Q3/25 war mit 213,0 Mio. EUR Umsatz
und 3,1 Mio. EUR EBIT (Marge 1,5%) das schwächste Quartal des Vorjahres. Mit
dem planmäßigen Ratenhochlauf der A320-Familie rechnen wir im Q3/26 mit ~270
Mio. EUR Umsatz (+26,8% yoy) und einem EBIT von ~13,8 Mio. EUR (Marge 5,1%).
Gegenüber dem Q2 (268,2 Mio. EUR, Marge 5,9%) wäre das umsatzseitig eine
leichte Steigerung (+0,7% qoq) bei saisonal typisch niedrigerer Marge (EBIT
-12,0% qoq): Neben den Werksferien dürften weniger margenstarke
Entwicklungsleistungen die Marge belasten.

[Tabelle]

Fazit: Die Aktie hat seit dem Hoch im Juli ~33% verloren und preist die
Airbus-Sorgen aus unserer Sicht deutlich stärker ein, als sie sich in den
Zahlen von FACC niederschlagen werden. Das Q3 dürfte mit ~27% Umsatzwachstum
und einem mehr als vervierfachten EBIT die operative Dynamik bestätigen. Bei
einem KGV von 13,0x für 2026e und 10,1x für 2027e bestätigen wir unser
Rating Kaufen mit einem Kursziel von 22,00 EUR (DCF, Kurspotenzial 67%).

Segmente: Wir erwarten in allen drei Divisionen ein deutliches
Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Aerostructures dürfte mit ~4%
Marge (Q3/25: 1,9%) von Skaleneffekten profitieren, während die
Fastener-Belastung planmäßig erst bis zum Q3 2027 ausläuft. Cabin Interiors
sollte nach einem negativen Q3/25 (Marge -2,4%) mit ~4,8% den größten Sprung
zeigen, getragen vom Volumen auf der A320-Familie und den Inflationsklauseln
in den Langfristverträgen. Engines & Nacelles bleibt nach neun Monaten mit
~9% die margenstärkste Division, liegt im Q3 mit ~8% aber unter dem
Vorjahresquartal (10,7%) und dem H1-Niveau (9,7%), da ein geringeres
Entwicklungsvolumen Umsatz und Marge des Quartals belastet.

Airbus produziert weiter auf Rate: Airbus hat im Q3 nur 196 Maschinen
ausgeliefert (Juli 67, August 57, September 72), hält aber am Jahresziel von
~870 Auslieferungen fest. Das impliziert ~323 Auslieferungen im Q4 nach 286
im Vorjahresquartal. Für FACC ist allerdings nicht die Auslieferung
entscheidend, sondern die Produktionsrate: Engpass sind vor allem die
Triebwerke, die erst am Ende der Endmontage angebaut werden. Airbus fertigt
die Flugzeuge daher weiter und stellt sie bis zur Triebwerkslieferung ab.
Die Komponenten von FACC sind zu diesem Zeitpunkt bereits geliefert und
umsatzwirksam. Ein Risiko sehen wir erst, wenn Airbus die Produktionsraten
an die Triebwerksverfügbarkeit anpasst, etwa weil ab 2027 keine Flugzeuge
ohne Triebwerke mehr gebaut werden sollen.

x-read Hexcel: Materialnachfrage bestätigt den Hochlauf. Hexcel, als
Lieferant von Kohlefaser, Prepregs und Wabenkernen die Vorstufe von FACC in
der Composite-Kette, hat im Q3 im zivilen Luftfahrtgeschäft den Umsatz um
20,5% yoy auf 330,3 Mio. USD gesteigert, mit Wachstum auf A350, 787, A320
und 737 MAX, und die Jahresprognose bestätigt. Da Vormaterial ein bis zwei
Quartale vor der Komponentenfertigung abgerufen wird, ist das ein
verlässlicher Indikator dafür, dass die OEMs ihre Ratenpläne operativ
umsetzen. Bei der Übertragung auf FACC sind zwei Einschränkungen zu
beachten: Das Wachstum von Hexcel ist widebody-lastig (A350 und 787 verbauen
je Flugzeug ein Vielfaches an Composite-Material), während FACC zu 37% an
der A320-Familie hängt, und ein Teil des Anstiegs geht auf die schwache
Vorjahresbasis zurück. Für FACC ist Hexcel damit ein Signal für die
Richtung, nicht für das Niveau. Die Richtung ist eindeutig positiv.

Guidance erreichbar, Marge in der Mitte: Die Guidance (Umsatz +10 bis 15%,
EBIT-Marge 5,25 bis 6,25%) halten wir für gut abgesichert. Umsatzseitig
deutet der Q3-Verlauf auf die obere Hälfte. Wir belassen unsere Schätzung
dennoch bei 1.104,2 Mio. EUR (+12,2% yoy), um einen Puffer für mögliche
Anpassungen der Produktionsraten bei Airbus zu halten. Ergebnisseitig
rechnen wir mit der Mitte der Spanne: Unser EBIT von 64,0 Mio. EUR (zuvor
67,9 Mio. EUR) verlangt im Q4 ~24,9 Mio. EUR bei 307,9 Mio. EUR Umsatz
(+7,4% yoy), also eine Marge von ~8,1% nach 7,3% im Q4/25. Das ist mit dem
Volumenanstieg und den laufenden CORE-Effekten gut erreichbar. Das EPS 2026e
sinkt auf 1,01 EUR (zuvor 1,09 EUR). Für 2027e (Umsatz 1.201,5 Mio. EUR,
EBIT-Marge 7,4%) und 2028e sehen wir keinen Anpassungsbedarf: Der
Ratenhochlauf ist durch die Auftragsbücher von Airbus und Boeing auf
Rekordniveau unterlegt.

[Tabelle]



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=96f8087b6110b6d87326cf991f388cf0

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Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
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