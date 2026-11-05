Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Finexity AG - von GBC AG

05.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Finexity AG

     Unternehmen:               Finexity AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Research Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  20,12 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

9M 2026 deutlich über Budget, Capital Markets Day liefert Mittelfristziele:
Prognosen bestätigt, Kursziel an Aktiensplit angepasst

Die FINEXITY Group hat nach neun Monaten 2026 ihre Budgetplanung deutlich
übertroffen. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta GmbH)
erreichte der Konzernumsatz 7,31 Mio. EUR und lag nach Unternehmensangaben
rund 18,8 % über dem internen Budget. Das EBITDA von -2,49 Mio. EUR fiel laut
Unternehmen rund 21,1 % besser aus als geplant. Treiber war ein
außergewöhnlich starkes drittes Quartal. Mit 3,72 Mio. EUR lag der Q3-Umsatz
über dem gesamten ersten Halbjahr (3,59 Mio. EUR), und das Q3-EBITDA
verbesserte sich auf -0,29 Mio. EUR (H1: -2,21 Mio. EUR). Maßgeblich waren
Beratungs- und Strukturierungsgebühren von nolivius in Höhe von 1,08 Mio. EUR,
die wie vom Management angekündigt in der zweiten Jahreshälfte anfielen.

Das Management bestätigt die Prognose für 2026 (Pro-forma-Umsatz rund 9,6
Mio. EUR, EBITDA rund -3,5 Mio. EUR). Nach neun Monaten sind bereits 76 % des
Umsatzziels erreicht, aber erst 71 % des prognostizierten EBITDA-Verlusts
angefallen. Zur Zielerreichung genügt im vierten Quartal ein Umsatz von 2,29
Mio. EUR bei einem EBITDA von bis zu -1,01 Mio. EUR. Im dritten Quartal lagen
Umsatz und EBITDA bei 3,72 Mio. EUR bzw. -0,29 Mio. EUR. Die auf dem Capital
Markets Day genannten Markenprognosen summieren sich auf 9,0 bis 10,0 Mio. EUR
Umsatz und -3,5 bis -2,9 Mio. EUR EBITDA. Die Umsatzprognose halten wir daher
für gut erreichbar, beim EBITDA zeichnet sich Potenzial nach oben ab.

Auf dem ersten Capital Markets Day am 13.10.2026 hat FINEXITY erstmals
mittelfristige Ziele vorgelegt: Innerhalb von drei bis fünf Jahren soll der
Umsatz auf über 70 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 25 % bis 30 % steigen.
Der EBITDA-Break-even wird für 2028/2029 bei rund 20 Mio. EUR Umsatz
angestrebt. Diese Ziele decken sich weitgehend mit unseren Prognosen (2028e:
24,20 Mio. EUR Umsatz bei ausgeglichenem EBITDA; 2030e: 80,00 Mio. EUR Umsatz
bei 27,5 % EBITDA-Marge) und stützen unser Szenario.

Mit dem Letter of Intent mit der insolventen OneCrowd-Gruppe vom 14.10.2026
eröffnet sich zudem die Möglichkeit, die Verwaltung von rund 70 laufenden
Emissionen (gezeichnetes Volumen 33,6 Mio. EUR, Betreuungsvergütungen knapp
0,3 Mio. EUR netto p. a.) zu übernehmen und rund 101.000 registrierte Nutzer,
davon rund 30.000 Investoren, anzusprechen. Die Struktur ist
kapitalschonend: Massekostenzuschüsse von 25.000 EUR je Monat, ansonsten
erfolgsabhängige Earn-outs, keine Übernahme von Verbindlichkeiten. Die
Transaktion ist in unseren Prognosen noch nicht enthalten.

Da die Unternehmensprognose für 2026 seit unserer letzten Studie unverändert
ist, behalten wir unsere Prognosen bei; die 9M-Entwicklung werten wir als
Indiz für Aufwärtspotenzial im laufenden Jahr, vor allem beim EBITDA. Das
Kursziel passen wir rein technisch an den Aktiensplit 1:4 und die durch das
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP) gestiegene Aktienzahl an. Bei einem
unveränderten Eigenkapitalwert von 107,86 Mio. EUR und nunmehr 5,36 Mio.
Aktien (nach Split) ergibt sich ein Kursziel von 20,12 EUR (bisher: 81,11 EUR
bzw. 20,28 EUR split-bereinigt). Wir bestätigen unser Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8f818bbb4f8ba1b38c567ac67e9e97ad

Kontakt für Rückfragen:
BC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.11.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.11.2026 (10:45 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=a93a3f12-d8f9-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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