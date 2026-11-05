Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG

05.11.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG

     Unternehmen:               SMARTBROKER HOLDING AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  17,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Wachstum verschoben, Ergebnisperspektive 2026 verbessert

Die Smartbroker Holding AG hat am 30.10.2026 per Ad-hoc-Mitteilung ihre
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Die Anpassung verschiebt das
Kundenwachstum ins Jahr 2027, hebt aber die Ergebnisspanne für 2026 an.
Unsere bisherige EBITDA-Schätzung von 0,50 Mio. EUR liegt exakt in der Mitte
der neuen Spanne, unsere Umsatzschätzung von 70,00 Mio. EUR dagegen am oberen
Ende.

Neukunden: Das neue Ziel schreibt im Wesentlichen den Trend seit März fort.
Nach über 14.000 Neukunden im Januar und Februar kamen von März bis Juni
weniger als 17.000 hinzu, also rund 4.200 pro Monat. Für das zweite Halbjahr
impliziert die Prognose rund 4.000 Neukunden pro Monat, ein Vorzieheffekt
aus dem Altersvorsorgedepot ist damit nicht mehr unterstellt.

Laut Unternehmen hat sich die Zurückhaltung auch nach Vorstellung der
Konditionen für das Altersvorsorgedepot im September nicht aufgelöst, da
viele Interessenten die Depoteröffnung auf den Förderstart im Januar 2027
verschieben. Der Vorstand rechnet bis Jahresende daher mit einer weitgehend
linearen Entwicklung und nur einem leichten saisonalen Anstieg im vierten
Quartal.

Ergebnis: Die höhere EBITDA-Spanne resultiert aus geringeren Marketing- und
Akquisitionskosten, da das Management nach eigener Aussage kein Wachstum zu
überhöhten Akquisitionskosten einkauft. Bei rund 160 EUR je Neukunde ergäben
24.000 Neukunden im zweiten Halbjahr Akquisitionskosten von rund 3,8 Mio. EUR,
für das Gesamtjahr zusammen mit den im ersten Halbjahr angefallenen 4,87

Mio. EUR also rund 8,7 Mio. EUR statt der geplanten 12,0 Mio. EUR. Dass die Spanne

nur um 0,5 Mio. EUR angehoben wurde, dürfte auch an der um 2,0 Mio. EUR
niedrigeren Umsatzmitte liegen. Zudem gehen wir davon aus, dass ein Teil der
Einsparungen in die Vorvermarktung des Altersvorsorgedepots im vierten
Quartal fließt (Annahme der GBC AG).

Umsatz: Neben der geringeren Neukundenzahl belastet ein etwas schwächeres
Media-Geschäft, das im ersten Halbjahr noch um 6,7 % gewachsen war. Die
Handelsaktivität der Bestandskunden hat sich nach dem sehr starken ersten
Quartal beruhigt, bleibt laut Unternehmen aber hoch. Die Mitte der neuen
Spanne impliziert für das zweite Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang von rund
11 % gegenüber dem Vorjahr, worin auch der vollständige Wegfall der
PFOF-Erlöse enthalten ist (Umstellung ab März 2026, gesetzliches Verbot seit
01.07.2026).

Altersvorsorgedepot: Der zentrale Katalysator bleibt intakt, verlagert sich
aber vollständig ins Jahr 2027. Bestandskunden können das Depot bereits in
der App beantragen, die staatliche Förderung startet am 01.01.2027 und die
Branche rechnet für 2027 mit mehreren Millionen neuer Verträge. Die
Vermarktung ist durch die Kreditlinie von bis zu 20 Mio. EUR und die
eingesparten Akquisitionskosten finanziert.

Produkt und Insiderkauf: Mit dem Smartbroker+ Trader, erweiterten Charts,
allen Ordertypen der angebundenen Börsenplätze und Depotvollmachten hat die
Gesellschaft die Plattform für aktive Anleger deutlich verbreitert. CEO
André Kolbinger erwarb am 21.10.2026 Aktien für 247.200 EUR zu Ø 8,24 EUR; wir
werten dies als Signal, dass das Management das aktuelle Kursniveau als
attraktiv einschätzt.

Prognosen

Wir senken unsere Umsatzprognose 2026 auf 67,50 Mio. EUR (bisher: 70,00 Mio.
EUR) und orientieren uns an der Mitte der neuen Spanne. Die EBITDA-Prognose
von 0,50 Mio. EUR belassen wir, die Obergrenze von 2,00 Mio. EUR halten wir bei
disziplinierten Marketingausgaben für erreichbar. EBIT und Nettoergebnis
bleiben damit ebenfalls unverändert.

Für 2027 und 2028 bestätigen wir unsere Prognosen. Durch die niedrigere
Basis steigt das implizite Umsatzwachstum 2027 von 18,6 % auf 23,0 %. Wir
halten dies für erreichbar, da sich die aufgestaute Nachfrage mit dem
Förderstart ab Januar 2027 in Depoteröffnungen umsetzen sollte und die
verbreiterte Plattform die Monetarisierung der Bestandskunden stützt.

Das Risiko hat sich damit auf das erste Quartal 2027 konzentriert. Bleibt
die Nachfrage nach dem Altersvorsorgedepot dann hinter den Erwartungen
zurück, wären unsere Prognosen 2027 zu überprüfen. Die Neukundenzahlen zum
Jahresauftakt sind daher der wichtigste operative Beobachtungspunkt.

Bewertung

Die niedrigere Umsatzprognose 2026 hat bei unverändertem EBITDA keinen
wesentlichen Einfluss auf den fairen Wert. Auf Basis unseres DCF-Modells
bestätigen wir das Kursziel von 17,80 EUR und das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=852b397b1052bde7cc002965b223d3cd

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.11.2026 (10:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.11.2026 (12:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4adac5f3-d900-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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