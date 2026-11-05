Original-Research: United Labels AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: United Labels AG - von GBC AG

05.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu United Labels AG

     Unternehmen:               United Labels AG
     ISIN:                      DE0005489561

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,90 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1.HJ 26: Fortsetzung der operativen Margenerholung; E-Commerce-Segment
wächst erneut dynamisch und gewinnt weiter an Gewicht

Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 musste der United Labels-Konzern bedingt
durch ein schwächeres Großkundengeschäft und zeitliche Verschiebungen
einzelner Aufträge einen leichten Umsatzrückgang auf 21,54 Mio. EUR (VJ: 22,45
Mio. EUR) hinnehmen. Im Großkunden-Kernsegment sanken die Umsätze signifikant
auf 15,35 Mio. EUR (VJ: 17,45 Mio. EUR). Entgegengesetzt hierzu erhöhten sich
die Umsätze im Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment deutlich auf 6,19 Mio. EUR
(VJ: 5,01 Mio. EUR). Aufgrund eines günstigeren Umsatzmixes (höherer Anteil
des margenstarken Onlinebusiness) wurde jedoch das EBIT auf 1,69 Mio. EUR (VJ:
1,14 Mio. EUR) gesteigert. Auch das Nettoergebnis konnte auf 1,11 Mio. EUR (VJ:
0,16 Mio. EUR) spürbar zulegen.

Im ersten Geschäftshalbjahr 2026 hat United Labels aufgrund eines auf 3,16
Mio. EUR (1. HJ 2025: 5,72 Mio. EUR) rückläufigen Großkundengeschäft einen
Konzernumsatzrückgang auf 6,23 Mio. EUR (1. HJ 2025: 7,30 Mio. EUR) verzeichnet.
Entgegengesetzt hierzu wurden die Umsatzerlöse im Fachhandels- bzw.
E-Commerce-Segment auf 3,08 Mio. EUR (1. HJ 2025: 1,58 Mio. EUR) nahezu
verdoppelt. Die reinen Onlineerlöse erhöhten sich hierbei auf 1,80 Mio. EUR
(1. HJ 2025: 1,27 Mio. EUR) und standen damit für 28,9% (1. HJ 2025: 17,4%)
der Konzernerlöse. Bedingt durch den vorteilhafteren Umsatzmix konnte damit
das EBIT auf 0,51 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,43 Mio. EUR) erhöht werden. Das
Nettoergebnis verbesserte sich ebenfalls auf 0,26 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,14
Mio. EUR).

Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 hat das United
Labels-Management seine bisherige Unternehmensguidance (Umsatz- und
EBIT-Steigerung gegenüber dem Vorjahr) nicht konkret bestätigt, jedoch
weiterhin eine positive operative Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr
in Aussicht gestellt.

Angesichts des anhaltend schwierigen Großkundengeschäfts (schwächere
stationäre Nachfrage, verstärkter Margendruck etc.) hat sich der Schwerpunkt
der United Labels-Wachstumsstrategie zuletzt noch stärker auf das ohnehin
margenstärkere Fachhandels-/E-Commerce-Segment verlagert. Die forcierten
strategischen Maßnahmen zur Stärkung des Fachhandels- und Onlinegeschäfts
haben bereits in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Umsatz- und
Ergebniswachstum (Umsatz-CAGR21-25: 35,5%) in diesem Bereich geführt.
Insbesondere das wachstumsstarke Online-Business konnte diesen positiven
Trend auch im ersten Halbjahr 2026 mit einem starken Wachstum von 41,1%
dynamisch fortsetzen. Die vom Unternehmen angepeilte weitere Expansion im
Onlinebusiness sehen wir unverändert als zentralen Wachstumsfaktor für den
Konzern an.

Vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsentwicklung im Großkundenbereich im
ersten Halbjahr 2026 deutlich unter unseren Erwartungen lag und sich das
Marktumfeld für diesen Geschäftsbereich weiterhin als eher schwierig
gestaltet, haben wir unsere bisherigen Umsatzprognosen für dieses Segment
für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre signifikant reduziert.
Andererseits sind wir für das Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment weiterhin
positiv gestimmt und erwarten eine Fortsetzung des dynamischen
Umsatzwachstums, v.a. befeuert durch den weiteren Ausbau des
Onlinegeschäfts.

Analog zum positiven Unternehmensausblick und basierend auf unseren
angepassten Segmentprognosen rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr nun
mit einem Konzernumsatz von 20,14 Mio. EUR (zuvor: 25,78 Mio. EUR) und einem
EBIT von 1,79 Mio. EUR (zuvor: 1,77 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2027 erwarten
wir angesichts des geringeren prognostizierten Geschäftsvolumens im
Großkundenkernsegment einen schwächeren Konzernumsatz- und EBIT-Zuwachs auf

22,59 Mio. EUR (zuvor: 29,61 Mio. EUR) bzw. 2,29 Mio. EUR (zuvor: 2,31 Mio. EUR). In

Bezug auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2028, welches wir erstmals in
unsere detaillierte Geschäftsperiode aufgenommen haben, kalkulieren wir mit
einem weiteren Umsatz- und EBIT-Zuwachs auf dann 25,58 Mio. EUR bzw. 3,89 Mio.
EUR.

Parallel zu der von uns prognostizierten künftigen Umsatzentwicklung und
verstärkt einsetzenden Skaleneffekten sollte die EBIT-Marge in den kommenden
Geschäftsjahren schrittweise von erwarteten 8,9% in 2026 deutlich auf
prognostizierte 15,2% in 2028 anwachsen können. Gleichzeitig sollte der
Anteil des traditionell margenstarken E-Commerce-Business an den
Konzernumsatzerlösen von zuletzt 22,6% (GJ 2025) auf über 50,0% (GBCe) in
2028 deutlich zulegen können.

Insgesamt sehen wir United Labels mit seinem attraktiven
Lizenzmarken-Portfolio, umfangreichen Produktangebot und breiten Netzwerk an
angeschlossenen digitalen Verkaufsplattformen (nationale und internationale
Marktplätze) gut aufgestellt, um ab dem kommenden Geschäftsjahr 2027 wieder
auf den Wachstumskurs zurückkehren zu können. Durch den erwarteten
verbesserten Konzernumsatzmix (wesentlich höherer Anteil margenstarker
Onlineerlöse) und das stark skalierbare Geschäftsmodell, sollte das
Unternehmen auch in den kommenden Geschäftsjahren eine weitere Verbesserung
der Ertragskraft und Profitabilität erreichen können.

Auf Basis unserer angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir ein
neues Kursziel in Höhe von 4,90 EUR (zuvor: 4,00 EUR) je Aktie ermittelt. Unsere
Kurszielerhöhung basiert primär auf dem erstmaligen Einbezug des
Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und der damit verbundenen
höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der Folgejahre. Daneben haben sich
auch der eingetretene sog. "Roll-Over-Effekt" und der hieraus resultierende
neue Kurszielhorizont 31.12.2027 (statt bisher 31.12.2026) kurszielerhöhend
ausgewirkt. Kurszielsenkend wirkte hingegen die Erhöhung der Kapitalkosten
(WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinssatzes (auf 3,5% statt
zuvor 2,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit
weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein hohes Kurspotenzial in der
United Labels-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=937ca66164b31936bdf52077932632a6

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++

Fertigstellungsdatum: 05.11.2026 (10:16 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 05.11.2026 (11:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=94cc1198-d8fa-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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2429126 05.11.2026 CET/CEST

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