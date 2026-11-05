Original-Research: WACKER CHEMIE (von Parmantier & Cie. GmbH): BUY

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Original-Research: WACKER CHEMIE - von Parmantier & Cie. GmbH

05.11.2026 / 11:29 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu WACKER CHEMIE

     Unternehmen:              WACKER CHEMIE
     ISIN:                     DE000WCH8881

     Anlass der Studie:        Q3 Update
     Empfehlung:               BUY
     seit:                     04.11.2026
     Kursziel:                 106,00
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Stefan Heieck & René Parmantier

PRESSEMITTEILUNG

Parmantier & Cie. bestätigt Wacker Chemie mit Kaufen und Kursziel 106 Euro

Siltronic-Prognoseanhebung stützt Halbleiter-Read-through; konstruktive
SOTP-Szenarien zeigen zusätzliches Bewertungspotenzial

Frankfurt am Main, 5. November 2026. Parmantier & Cie. Research bestätigt im
aktuellen Wacker-Chemie-Update die Empfehlung Kaufen und das unveränderte
Kursziel von 106 Euro. Die Analysten Stefan Heieck und René Parmantier
erwarten weiterhin, dass Wacker seine konservative Q4-Guidance übertreffen
kann.

Für 2027 prognostiziert Parmantier & Cie. 790 Mio. Euro EBITDA, für 2028 854
Mio. Euro. Im Mittelpunkt stehen die operative Erholung bei Silicones und
Polymers sowie eine stärkere Bilanz. Die PCR-Basisannahme von 500 Mio. Euro
Netto-Cash im Jahr 2027 ist eine eigene Schätzung und keine
Unternehmensguidance.

Die heutige Prognoseanhebung von Siltronic liefert einen positiven
Read-through für Halbleitermaterialien. Siltronic erwartet den Umsatz 2026
nun ungefähr auf Vorjahresniveau und hat die EBITDA-Margenprognose von
20-24% auf 22-24% eingeengt. Eine nachhaltige Erholung bei
Solar-Polysilizium ist damit noch nicht belegt.

Die konstruktive Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt rund 120 Euro je
Wacker-Aktie nach einer zeitlichen Bewertungsanpassung beziehungsweise etwa
129 Euro nominal für 2028. Beide Werte sind Szenarien und keine neuen
Kursziele. Wesentliche Risiken bleiben China, Polysilizium und Solar, die
europäische Energiekosten, schwache Endmärkte und die Cash-Conversion.

Vollständige Studie und Research-Verteiler:

Interessierte Investoren können die vollständige Studie anfordern und die
Aufnahme in unseren Research-Verteiler beantragen. Schreiben Sie uns dazu an
research@parmantiercie.com.

Unabhängiges Research. Diese Mitteilung ist eine Marketingzusammenfassung
und keine Anlageberatung. Prognosen und Fair-Value-Szenarien sind keine
Garantien. Die vollständigen Bewertungsannahmen, Risiken und regulatorischen
Hinweise enthält die Studie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

Kontakt für Rückfragen:
Stefan Heieck & René Parmantier

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https://eqs-news.com/?origin_id=2f027175-d902-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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2429208 05.11.2026 CET/CEST

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