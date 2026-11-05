Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

05.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.11.2026
     Kursziel:                  70,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Starkes Underlying-EBITDA in Q3 - Ergebnisguidance für 2026 erscheint wenig
ambitioniert

Die ZEAL Network SE hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt.
Der Umsatz übertraf unsere Prognose dank des höheren Beitrags von
SevenCanyon deutlich, während das EBITDA aufgrund hoher Einmalaufwendungen
leicht darunter blieb.

[Tabelle]

Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 77,0 Mio. EUR (+26,0% yoy) und
übertraf damit unsere Prognose. Dazu trug zum einen das Segment Lotterien
bei, das sich besser als erwartet entwickelte und um 8,0% yoy auf 60,3 Mio.
EUR zulegte. Trotz eines fehlenden Peak-Eurojackpots (Vj.: zwei) konnten die
zahlreichen Maximalausspielungen bei 6aus49 dies mehr als ausgleichen.
Hervorzuheben ist außerdem die sehr erfreuliche Entwicklung der
Soziallotterie freiheit+, deren Erlöse laut Unternehmen insbesondere dank
eines erfolgreichen Subscription-Managements um mehr als 50% stiegen.
Zufrieden zeigte sich das Management ferner mit der Traumautoverlosung und
wies darauf hin, dass beim Traumhaus im abgelaufenen Quartal nur eine
Ausspielung stattfand. Die größte positive Abweichung von unseren
Erwartungen ergab sich beim Beitrag der im Juli übernommenen SevenCanyon.
Diese steuerte 10,5 Mio. EUR bei (MONe: 6,0 Mio. EUR) und erklärt den
Umsatzsprung im Segment Sonstige.

Das EBITDA stieg auf 19,9 Mio. EUR (+6,0% yoy) und lag damit leicht unter
unserer Erwartung (MONe: 20,5 Mio. EUR). Ursächlich waren die höher als von
uns prognostizierten Einmalaufwendungen für die SevenCanyon-Akquisition
i.H.v. 4,9 Mio. EUR. Im Verhältnis zum Kaufpreis (Barkomponente: 33,8 Mio.
GBP zzgl. Earn-out von max. 4,8 Mio. GBP) erachten wir diese als hoch.
Bereinigt um diesen Effekt sowie um ca. 0,8 Mio. EUR außerordentliche
Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Managementwechsel bei
SevenCanyon dürfte das Underlying-EBITDA allerdings bei rund 25,5 Mio. EUR
gelegen haben (Marge: 33,2%).

Umsatzguidance angehoben, EBITDA-Guidance u.E. konservativ: Der Vorstand hat
die Umsatzprognose 2026 von zuvor 250 bis 260 Mio. EUR auf 270 bis 280 Mio.
EUR angehoben, was ausschließlich den erwarteten Beitrag von SevenCanyon
widerspiegelt. Die bestätigte EBITDA-Prognose von 70 bis 75 Mio. EUR
impliziert für Q4 ein EBITDA von 11,3 bis 16,3 Mio. EUR. Auch wenn das
Unternehmen auf höhere Marketingaufwendungen in Q4 verwies, erachten wir
dies angesichts des Underlying-EBITDA im verhältnismäßig normalen dritten
Quartal als sehr konservativ und haben unsere Prognose entsprechend
angehoben.

Fazit: ZEAL hat in Q3 erneut überzeugt und Wachstumsimpulse auf mehreren
Feldern unter Beweis gestellt. Zusammen mit den bestätigten
Mittelfristzielen eines Umsatzwachstums im Mid-Teens-Bereich und einer
EBITDA-Marge über 30% sehen wir die zu erwartende Ergebnisdynamik für Q4 und
2027ff. weiterhin nicht eingepreist. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und
das Kursziel von 70,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=097241e54e0d169f49a9c479c180337c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=cac930d5-d8fc-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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