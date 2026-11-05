Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 05.11.2026 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2026 Kursziel: 70,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Starkes Underlying-EBITDA in Q3 - Ergebnisguidance für 2026 erscheint wenig ambitioniert Die ZEAL Network SE hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz übertraf unsere Prognose dank des höheren Beitrags von SevenCanyon deutlich, während das EBITDA aufgrund hoher Einmalaufwendungen leicht darunter blieb. [Tabelle] Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 77,0 Mio. EUR (+26,0% yoy) und übertraf damit unsere Prognose. Dazu trug zum einen das Segment Lotterien bei, das sich besser als erwartet entwickelte und um 8,0% yoy auf 60,3 Mio. EUR zulegte. Trotz eines fehlenden Peak-Eurojackpots (Vj.: zwei) konnten die zahlreichen Maximalausspielungen bei 6aus49 dies mehr als ausgleichen. Hervorzuheben ist außerdem die sehr erfreuliche Entwicklung der Soziallotterie freiheit+, deren Erlöse laut Unternehmen insbesondere dank eines erfolgreichen Subscription-Managements um mehr als 50% stiegen. Zufrieden zeigte sich das Management ferner mit der Traumautoverlosung und wies darauf hin, dass beim Traumhaus im abgelaufenen Quartal nur eine Ausspielung stattfand. Die größte positive Abweichung von unseren Erwartungen ergab sich beim Beitrag der im Juli übernommenen SevenCanyon. Diese steuerte 10,5 Mio. EUR bei (MONe: 6,0 Mio. EUR) und erklärt den Umsatzsprung im Segment Sonstige. Das EBITDA stieg auf 19,9 Mio. EUR (+6,0% yoy) und lag damit leicht unter unserer Erwartung (MONe: 20,5 Mio. EUR). Ursächlich waren die höher als von uns prognostizierten Einmalaufwendungen für die SevenCanyon-Akquisition i.H.v. 4,9 Mio. EUR. Im Verhältnis zum Kaufpreis (Barkomponente: 33,8 Mio. GBP zzgl. Earn-out von max. 4,8 Mio. GBP) erachten wir diese als hoch. Bereinigt um diesen Effekt sowie um ca. 0,8 Mio. EUR außerordentliche Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Managementwechsel bei SevenCanyon dürfte das Underlying-EBITDA allerdings bei rund 25,5 Mio. EUR gelegen haben (Marge: 33,2%). Umsatzguidance angehoben, EBITDA-Guidance u.E. konservativ: Der Vorstand hat die Umsatzprognose 2026 von zuvor 250 bis 260 Mio. EUR auf 270 bis 280 Mio. EUR angehoben, was ausschließlich den erwarteten Beitrag von SevenCanyon widerspiegelt. Die bestätigte EBITDA-Prognose von 70 bis 75 Mio. EUR impliziert für Q4 ein EBITDA von 11,3 bis 16,3 Mio. EUR. Auch wenn das Unternehmen auf höhere Marketingaufwendungen in Q4 verwies, erachten wir dies angesichts des Underlying-EBITDA im verhältnismäßig normalen dritten Quartal als sehr konservativ und haben unsere Prognose entsprechend angehoben. Fazit: ZEAL hat in Q3 erneut überzeugt und Wachstumsimpulse auf mehreren Feldern unter Beweis gestellt. Zusammen mit den bestätigten Mittelfristzielen eines Umsatzwachstums im Mid-Teens-Bereich und einer EBITDA-Marge über 30% sehen wir die zu erwartende Ergebnisdynamik für Q4 und 2027ff. weiterhin nicht eingepreist. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 70,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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