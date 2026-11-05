Panzergetriebebauer Renk mit neuem Auftragsrekord

München, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat dank des Rüstungsbooms in den ersten neun Monaten deutlich mehr Bestellungen eingesammelt. Der Auftragseingang sei ‌bis Ende September um knapp 34 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro gestiegen, teilte das ⁠Unternehmen ⁠am Donnerstag mit. Der Auftragsbestand habe mit 7,6 Milliarden Euro ein Allzeithoch erreicht.

Der Umsatz wuchs den Angaben zufolge um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro. Der ‌bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) kletterte überproportional ‌um knapp 13 Prozent auf rund 159 Millionen Euro. Wachstumstreiber war das Geschäft mit Fahrzeugantrieben, ⁠das unter anderem von einer Ausweitung der ‌Bestellungen für den ⁠Kampfpanzer Leopard 2 profitierte. "Wir bauen unsere Kapazitäten konsequent aus und liefern gleichzeitig zuverlässig", sagte Vorstandschef Alexander Sagel.

Wegen des geplanten ‌Verkaufs der ⁠Gleitlager-Sparte passte Renk seinen Ausblick ⁠an. Für das fortgeführte Geschäft erwartet der Vorstand im Gesamtjahr nun einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebit von 240 bis 255 Millionen Euro.

Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).