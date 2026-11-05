Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Folgen der US-Zwischenwahlen für Europa

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Folgen der US-Zwischenwahlen für Europa:

"Der Trumpismus verliert seine Verführungskraft, diese Nachricht darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Trump noch zwei Jahre im Amt ist - und gerade für Deutschland und Europa ein unberechenbarer Partner bleiben wird. Auch wenn die Berliner Politik nun stärkere Bande in den Kongress hinein knüpfen kann - gerade in der Außenpolitik kann Trump weiter weitgehend schalten und walten, wie es ihm beliebt. Trump wird Putin weiter hofieren und die Ukraine zu einem nachteiligen Frieden mit Russland drängen. Auch die Angriffe auf den Iran können jederzeit wieder aufflammen - mit allen Folgen für die Wirtschaft."/DP/jha

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