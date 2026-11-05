Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu US-Wahlen

dpa-AFX · Uhr
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DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu US-Wahlen:

"Die Amerikaner haben ihrem Präsidenten zwei dicke blaue Augen und ein paar rote Ohren verpasst. Dass diese "Midterms" für Donald Trump unangenehm werden könnten, war absehbar. Doch dieses Desaster kommt überraschend. Die Botschaft ist glasklar: Eine deutliche Mehrheit der Amerikaner würde Trump lieber heute als morgen die Kündigung ins Weiße Haus schicken. Allerdings werden die Amerikaner - und mit ihnen auch wir - diesen Präsidenten noch weitere zwei Jahre ertragen müssen, und das werden keine einfachen Jahre. Trotz einer demokratischen Mehrheit im Kongress hat Trump in der Außen- und Handelspolitik weitgehend freie Hand. Es steht zu befürchten, dass er sich nun in weitere internationale Abenteuer stürzt. Dieser Präsident kann weiterhin sehr viel Unheil anrichten. Er ist angezählt, aber nicht k.o."/DP/jha

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