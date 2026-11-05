Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Handy-Blitzer
dpa-AFX · Uhr
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Handy-Blitzer:
"Erst kürzlich zeigte eine Studie, dass rund 30 Prozent der Verkehrsunfälle auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen sind. Dabei geht es natürlich nicht nur um Smartphones - aber sie machen einen großen Teil davon aus. Es ist gut, dass sich das bald leichter ahnden lässt. Zur Wahrheit gehört auch: Viele Autofahrende werden nicht nur von ihren Smartphones, sondern auch von der ausufernden Technik und den riesigen Bildschirmen im Fahrzeug abgelenkt. Dieses Problem werden die Handy-Blitzer nicht lösen. Ein Gegenargument ist es deshalb aber nicht. Man schafft die Promillegrenze am Steuer ja auch nicht ab, weil so viele Unfälle durch nüchternen Sekundenschlaf passieren."/DP/jha
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