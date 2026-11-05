Pressestimme/'Le Figaro': Trump ist nicht gezähmt

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - Zu den Zwischenwahlen in den USA schreibt die konservative französische Tageszeitung "Le Figaro" am Donnerstag:

"Wie auch immer man es interpretiert, aus den Zwischenwahlen geht eine unbestreitbare Missbilligung hervor. Sie ist so groß, dass der Präsident (Donald Trump) seinen Reflex, Mogel ins Spiel zu bringen und die Ergebnisse anzuzweifeln, gebremst hat. Wenn Trump gewinnt, ist es wegen Trump, und wenn er verliert, ebenso.

Die Demokraten wären leichtsinnig, in Euphorie zu baden, auch wenn sie Gewinne in seit Jahrzehnten unerreichbaren Staaten eingefahren haben. Noch immer haben sie in den Augen einer guten Hälfte der Wähler ein negatives Bild. Die Gewinner und die Besiegten begeben sich nun in unruhiges Fahrwasser. (...)

Die Anhänger einer "radikaleren" Linken (nach amerikanischen Kriterien) müssen von denen in Schach gehalten werden, die in konservativen Gefilden gewählt wurden. Mit der Präsidentschaftswahl 2028 im Blick, werden sie sich an einem Trump reiben, der was die Wahl angeht, zwar im Abseits ist, und politisch gehemmt, aber noch immer mächtig und sicherlich nicht gezähmt."/rbo/DP/jha

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