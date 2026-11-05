Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rente
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Rente:
"Recht machen kann es die Politik beim Thema Rente ohnehin niemandem mehr. Deshalb sollte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) schnell einen mutigen Gesetzentwurf für die Rentenreform vorlegen. Zu viel Zeit ist bereits ins Land gegangen, weil es erst wegen der einen Wahl nicht ging und dann wegen der anderen Wahl nicht passte. Die Politik muss endlich das Richtige tun, statt ständig auf Zustimmung zu schielen. Härten lassen sich leichter verkraften, wenn sie alle in der einen oder anderen Weise treffen. Zufrieden wird am Ende niemand sein. Aber das ist ja auch jetzt schon so."/DP/jha
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