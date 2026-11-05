Regierung will weitere 100 Millionen Euro für Ukraine bereitstellen

Berlin, ⁠05. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung will der Ukraine mit weiteren 100 Millionen Euro zur Stützung der kritischen Infrastruktur zur Seite stehen. ‌Dies geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, das ⁠der ⁠Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Darin begründet das Ministerium die überplanmäßige Ausgabe mit der verschärften humanitären Notlage. Seit Juli 2026 hätten sich russische Angriffe auf ‌die Energie-, Wasser- und ‌Transportinfrastruktur "in zuvor ungekanntem Maße intensiviert". Die Versorgung der Bevölkerung könne nicht mehr zuverlässig gewährleistet ⁠werden. Im fünften Kriegsjahr habe die Ukraine ‌bis zu 80 Prozent ⁠ihrer Stromerzeugungskapazitäten verloren.

Mit den Mitteln sollen demnach unter anderem dezentrale Energieanlagen wie Generatoren und Batteriespeicher beschafft, beschädigte Anlagen ‌der Versorger ⁠in Kiew repariert und ⁠bis zu 2000 Schulen und Kindergärten winterfest gemacht werden. Zudem sei die Beschaffung von Spezialgeräten für den ukrainischen Katastrophendienst sowie die Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)