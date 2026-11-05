Rheinmetall senkt Prognose – App Lovin glänzt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall – Starke Zahlen, aber neue Zweifel!

Deutlich steigende Gewinne, bessere Margen und trotzdem eine erneute Prognosesenkung. Warum passen operative Stärke und Ausblick derzeit nicht zusammen? Wir schauen auf die entscheidenden Details der Quartalszahlen, mögliche Verzögerungen und die Frage, was das für die Aktie von Rheinmetall bedeutet.

App Lovin – Traumhafte Margen, Aktie holt auf!

App Lovin liefert beeindruckende Wachstumszahlen und eine Profitabilität, die selbst im Technologiesektor außergewöhnlich ist. Doch warum überzeugt die Börse das nicht uneingeschränkt? Wir analysieren die Ergebnisse, die weiteren Aussichten und mögliche Chancen für Anleger.

Qualcomm – Smartphone-Schwäche trifft auf neue Wachstumschancen!

Qualcomm steht vor einer spannenden Veränderung seines Geschäftsmodells. Während ein traditioneller Geschäftsbereich zunehmend Schwierigkeiten bereitet, entstehen anderswo neue Wachstumsmöglichkeiten. Kann das Unternehmen seine Abhängigkeiten reduzieren und 2027 zum Wendepunkt machen?