Rheinmetall streicht Prognosen zusammen - Aktie stürzt ab

Düsseldorf, 05. Nov (Reuters) - ⁠Verzögerungen bei Großaufträgen belasten die über Jahre erfolgsverwöhnte Rüstungsschmiede Rheinmetall. Die Düsseldorfer mussten deshalb ihre Gewinnprognose senken und ihr Umsatzziel für 2026 erneut zusammenstreichen. Im dritten Quartal konnte Rheinmetall zwar erneut Wachstum ausweisen, dies blieb beim Umsatz aber unter den Erwartungen des Marktes. Rheinmetall-Aktien erlebten ein Debakel: Die Papiere brachen zeitweise um mehr als 18 Prozent ein und waren mit Abstand ‌größter Verlierer im Dax.

Hintergrund der Entwicklungen sind erneut auch Entscheidungen des Bundes. Bremste im vergangenen August noch der Stopp des milliardenschweren Fregatten-Programms F-126 Rheinmetall, sind es nun Verzögerungen beim für Rheinmetall zentralen Rüstungsprojekt "Arminius". Noch im August hatte ⁠Rheinmetall-Chef Armin Papperger ⁠eine Unterzeichnung des milliardenschweren Vertrags für das Panzer-Projekt in einem Reuters-Interview bis Jahresende in Aussicht gestellt: "Im Wege steht dem Projekt überhaupt nichts", hatte er gesagt. "Wir sind in der Phase der finalen Entscheidung." Dies klingt nun anders: "Arminius" könne wohl "erst im kommenden Jahr beauftragt werden", räumte Rheinmetall ein.

Im Projekt "Arminius" plant die Bundeswehr eine umfassende Bestellung von Radpanzern des Typs Boxer in verschiedenen Fahrzeugvarianten, die von Rheinmetall und KNDS produziert werden. In Branchenkreisen war in der Vergangenheit von bis zu ‌3000 Fahrzeugen die Rede gewesen. Pappergers Erfolgsbilanz hatte indes bereits durch das ‌Ende des Fregatten-Projekts F-126 Schrammen bekommen. Rheinmetall war erst im vergangenen Jahr in das Marinegeschäft eingestiegen und hatte die neue Sparte rasant ausgebaut. Papperger will sich nun im Ausland nach neuen Aufträgen für die neue Marinesparte umsehen, um die Schlappe abzufedern.

Die nun eingeräumte ⁠Verzögerung beim "Arminius-Projekt" hat auch Folgen für die Prognosen Rheinmetalls: Der Umsatz im Jahr 2026 werde nun bei rund 13,2 ‌Milliarden Euro erwartet. Rheinmetall hatte die Prognose erst im August ⁠wegen der Probleme bei dem Fregatten-Projekt auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro eingegrenzt. Die operative Rendite werde voraussichtlich auf rund 18,5 Prozent von zuvor anvisierten rund 19 Prozent sinken. Jefferies-Analysten sprachen von einer überraschenden Senkung so spät im Jahr, die auch Fragen mit Blick auf die Mittelfristprognose Rheinmetalls aufwerfe. Der Konzern will ‌danach seinen Umsatz bis 2030 im Vergleich zu 2024 auf ⁠rund 50 Milliarden Euro verfünffachen.

"UNSER WACHSTUMSKURS IST SOLIDE"

Im abgelaufenen ⁠dritten Quartal verzeichnete der Konzern erneut Zuwächse - diese fielen aber weniger rasant aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Analysten hatten nach einer Vara-Umfrage einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis kletterte um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, was die operative Marge von 14,8 auf 17,5 Prozent verbesserte. Der Auftragseingang lag bei 2,89 Milliarden Euro.

"Wir haben ein sehr gutes Wachstum bei hoher Profitabilität und sind damit im Branchenvergleich auch international führend", sagte Papperger. "Unser Wachstumskurs ist solide und hat Bestand", versuchte er die Anleger zu beruhigen. Denn nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wird die westliche Rüstungsindustrie für die Stärkung der ⁠Streitkräfte gebraucht. Munition und Raketen werden aber auch angesichts des Iran-Kriegs dringend benötigt. Davon will auch Rheinmetall profitieren.

(Bericht von Matthias Inverardi; redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)