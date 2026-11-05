Rotation aus Tech. Ertragsaussichten trüben sich insgesamt ein.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street zeigt erneut zwei völlig unterschiedliche Gesichter: Dow freundlich, Nasdaq schwächer. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten zeichnet sich zunehmend eine Rotation weg von den klassischen KI-Pick-and-Shovel-Aktien und hinein in bislang vernachlässigte Bereiche des Marktes ab. Besonders Halbleiter bleiben unter Druck. Qualcomm liefert zwar ordentliche Zahlen, enttäuscht aber bei der Gewinnprognose, während Arm beim Ausblick kaum über den Erwartungen liegt. Gleichzeitig wurde Microns geplantes 4,5-Milliarden-US-Dollar-Werk in Taiwan wegen eines Arbeitskonflikts auf Eis gelegt. Der fundamentale KI-Boom bleibt dennoch intakt: Hon Hai meldet für Oktober 46 Prozent Umsatzwachstum, und Meta betont, dass der Ausbau von Rechenzentren nach den Midterms zwar schwieriger, aber keineswegs gestoppt werde. Auffällig stark ist dagegen AppLovin mit besserem Umsatz, höherem EBITDA und einem deutlich stärkeren Ausblick; BTIG hebt das Kursziel auf 450 US-Dollar an.

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