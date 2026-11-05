ROUNDUP: Durchsuchungen wegen Geldwäsche und Steuerkriminalität in Bundesländern

RECKLINGHAUSEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen läuft seit dem frühen Morgen eine Razzia wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Auch in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie in der Schweiz und Spanien gibt es laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Durchsuchungen.

Insgesamt sollen rund 60 Objekte durchsucht und mehrere Haftbefehle vollstreckt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Recklinghausen mit. Konkretere Angaben dazu wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das Steuergeheimnis zunächst nicht machen.

Die Ermittlungen richten sich laut Mitteilung gegen sieben Hauptbeschuldigte. Sie sollen über ein international verzweigtes Firmennetzwerk Geld gewaschen und unberechtigte Vorsteuererstattungen erhalten haben. Der Schaden belaufe sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag, so die Polizei. Zudem bestehe der Verdacht, dass Luxusfahrzeuge unter Umgehung bestehender Sanktionen über Drittstaaten nach Russland ausgeführt worden seien.

Verkauf von Fahrzeugen ins Ausland

Nach dpa-Informationen sollen die Beschuldigten teure Leasingfahrzeuge vermietet haben. Dazu sollen sie ein Geflecht von mehr als 20 Firmen, die Fahrzeuge vermieten, in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust haben.

Die Gruppe soll außerdem über beträchtliche Geldmittel verfügen, die unter anderem aus der Vermietung und dem Verkauf von Fahrzeugen ins Ausland stammen soll. Dabei sollen überhöhte Rechnungen ausgestellt worden sein, die nicht dem tatsächlichen Wert der Autos entsprachen. Nach dpa-Informationen soll einer der Firmen in mehr als 600 Fällen Geldwäsche vorgeworfen werden.

Das Verfahren führt die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässige Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW). Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei Recklinghausen auch Spezialeinheiten und Diensthunde zur Unterstützung eingesetzt. Es seien auch Fahnder des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und des Zolls beteiligt gewesen. Laut einem dpa-Reporter wurden am frühen Nachmittag aus einem Objekt in Düsseldorf-Oberkassel Dutzende Kartons mit möglichen Beweismitteln von den Ermittlern herausgetragen./pa/DP/mis