Selenskyj hofft nach US-Zwischenwahlen auf mehr Unterstützung

04. Nov (Reuters) - ⁠Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft sich vom Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen mehr Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland. Er hoffe, dass die künftige Mehrheit der Demokraten in ‌beiden Kammern des US-Kongresses von Vorteil für die Regierung in Kiew sein werde, sagte Selenskyj am Mittwoch im ZDF. Er ⁠sei ⁠zwar auch den Republikanern dankbar, die Demokraten sprächen sich jedoch sehr klar für die Unterstützung der Ukraine aus. Daher gebe es die Hoffnung auf ein neues Machtgleichgewicht und mehr Hilfe. Dies werde sich zudem auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ‌auswirken. Wenn der Kongress nun von starker ‌finanzieller oder militärischer Unterstützung spreche, sei dies etwas Positives, das Einfluss auf Putin haben werde.

Selenskyj hatte zuletzt versucht, das angespannte Verhältnis ⁠zu US-Präsident Donald Trump zu verbessern. Bei einem Treffen im Oval ‌Office im Februar 2025 war ⁠dem ukrainischen Präsidenten vorgeworfen worden, "undankbar" für die US-Hilfe zu sein. Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrere russlandfreundliche Schritte unternommen, darunter eine Vereinbarung zum Import von russischem Diesel ‌und eine Lockerung von Sanktionen.

In ⁠der kommenden Woche sollen jedoch ⁠die von den USA geführten trilateralen Gespräche mit der Ukraine und Russland nach mehrmonatiger Pause wieder aufgenommen werden. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat erklärt, die USA würden am 10. und 11. November Delegationen aus beiden Ländern in Abu Dhabi zusammenbringen. Dabei solle über eine Beendigung des seit viereinhalb Jahren andauernden Krieges, Sicherheitsabkommen für die Nachkriegszeit und eine Deeskalation ⁠beraten werden.

(Bericht von Felix Hoske und Ron Popeski. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)