Serie von falschen Bombendrohungen trifft mindestens 25 Flüge in Europa

Paris/Rom/Brüssel, 05. Nov (Reuters) - Eine ⁠Serie von vorgetäuschten Bombendrohungen hat am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Woche europäische Fluggesellschaften von Irland bis Bulgarien getroffen. Einige der mindestens 25 betroffenen Flüge mussten außerplanmäßig landen oder wurden von Kampfjets eskortiert. Die bulgarische Luftwaffe teilte mit, ihre Kampfjets hätten drei Passagierflugzeuge bis zur Landung begleitet. Maschinen von Ryanair aus Kopenhagen und Madrid landeten Behördenvertretern zufolge wie geplant in Sofia, während ein Flug von London nach Sofia in die zweitgrößte bulgarische Stadt Plowdiw umgeleitet wurde.

Die spanischen ‌Behörden erhielten nach Angaben der Polizeieinheit Guardia Civil ab etwa 09.00 Uhr in weniger als 20 Minuten drei Bombendrohungen per E-Mail. Zwei startende Maschinen von Air Europa auf dem Weg von Madrid nach Paris sowie vier ankommende Flüge von Iberia aus Rom und Mailand waren demnach ⁠betroffen. Mehrere Flugzeuge wurden gestoppt ⁠oder kehrten zu ihren Parkpositionen zurück. Die Passagiere mussten aussteigen, damit die Maschinen durchsucht werden konnten.

Zwei Flüge von Easyjet aus Großbritannien sowie jeweils ein Flug aus Irland und Griechenland landeten nach Bombendrohungen planmäßig in Prag. Die tschechische Polizei teilte mit, sie habe die Glaubwürdigkeit der Drohungen als gering eingestuft. Die italienische Luftwaffe eskortierte einem Insider zufolge eine aus Helsinki kommende Maschine von Finnair zu ihrer planmäßigen Landung in Rom. Der römische Flughafenbetreiber teilte mit, es habe keine Betriebsstörungen gegeben. Ein weiterer, von Jettime betriebener Finnair-Flug aus Helsinki landete nach Angaben der finnischen Fluggesellschaft nach einer Bombendrohung normal in ‌Wien. Laut österreichischer Polizei waren insgesamt vier Flüge von und nach Wien betroffen, drei ankommende ‌und eine abgehende Maschine.

BISLANG KEINE ANSCHULDIGUNGEN ERHOBEN

Zwei Flugzeuge landeten nach Drohungen zudem ohne Zwischenfälle in Mailand, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Ein Flug der polnischen Gesellschaft LOT aus Warschau setzte nach Angaben des Unternehmens nach einer Sicherheitswarnung planmäßig in Brüssel auf. Ein LOT-Flug nach Paris wurde den Angaben zufolge zudem in Warschau während ⁠des Rollens zum Start gestoppt, woraufhin die Passagiere vorsorglich in ein anderes Flugzeug gebracht wurden. Eine Maschine von Wizz Air aus Mailand landete nach Mitteilung ‌des rumänischen Geheimdienstes problemlos in Bukarest.

Der Flug EI402 von Dublin nach Rom landete ⁠nach Angaben der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus am Donnerstag ohne Zwischenfälle auf dem Flughafen Évreux 100 Kilometer westlich von Paris. Sprengstoffexperten des Militärs durchsuchten nach Polizeiangaben in Dänemark zwei Flugzeuge auf dem Flughafen Kopenhagen, fanden jedoch keine Sprengsätze.

Bislang hat kein Staat eine bestimmte Seite für die Drohungen verantwortlich gemacht. Sie fallen jedoch in eine Zeit, in der viele europäische Regierungsvertreter Russland vorwerfen, hinter Sabotageakten und "hybriden Angriffen" ‌zu stecken – Aktionen, die oft kostengünstig und glaubhaft sind sowie vermutlich keine militärische ⁠Reaktion auslösen. Die von den Störungen am Donnerstag betroffenen Länder ⁠Dänemark, Polen und Rumänien haben Moskau in der Vergangenheit direkt beschuldigt, Deutschland macht Russland für einen Sabotageversuch am Flughafen Leipzig im August verantwortlich.

Großbritannien hat in der Vergangenheit ebenfalls Russland Vorwürfe gemacht, brachte jedoch den Iran mit einem mutmaßlichen Komplott zu einem geplanten Anschlag auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in Verbindung. Sowohl Russland als auch der Iran bestreiten jegliche Beteiligung.

"VERTRAUEN DER ÖFFENTLICHKEIT UNTERGRABEN"

Für mindestens sieben Flüge und ein Kreuzfahrtschiff waren bereits am Dienstag Bombendrohungen eingegangen, was zu Störungen an Flughäfen in ganz Europa führte, auch wenn keine Sprengsätze entdeckt wurden. Unbekannte Hacker schalteten in dieser Woche zudem zum zweiten Mal Kühlsysteme in Supermärkten in mehreren europäischen Ländern ab, wovon auch französische Blutbanken betroffen waren. Die wiederholten Bombendrohungen könnten sowohl dazu dienen, den Betrieb zu stören, als auch zu beobachten, wie Fluggesellschaften, Flughäfen und nationale Behörden reagierten, sagte der Chef der auf Luftfahrt spezialisierten Cybersicherheitsfirma Cyviation, ⁠Eliran Almog.

"Diese Drohungen im Luftverkehr fallen zeitlich mit den Cyberangriffen auf Kühlsysteme von Supermärkten in ganz Europa zusammen", erklärte Almog. "Verschiedene wichtige Dienste sind von Störungen betroffen, die erhebliche Kosten verursachen und das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben können."

(Bericht von Reuters Büros Bearbeitet von Kevin Liffey und Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)