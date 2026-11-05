Siemens Healthineers bringt Diagnostik-Verkauf auf den Weg

- von Alexander Hübner

Erlangen, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers will seine Diagnostik-Sparte verkaufen. Die Ausgliederung des Geschäfts mit Laborstraßen, das für ein Sechstel des Umsatzes und ein Fünftel der Belegschaft steht, sei eingeleitet worden, teilte die Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mit. Es soll bis Mitte 2028 ein eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Olyrian Diagnostics werden. Vorstandschef Bernd Montag sagte Bloomberg TV, es gebe schon Interessenten für die Sparte: "Die Leute klopfen schon an unsere Tür." Erst müssten aber die Strukturen klar sein. ‌Die Sparte steht ebenso vor einem weiteren Sparprogramm wie das Kerngeschäft. Bei Olyrian sollen die Kosten um 400 Millionen, bei Healthineers um mindestens 300 Millionen Euro gesenkt werden. "Das wird auch Arbeitsplätze betreffen", sagte Finanzchef Jochen Schmitz auf der Bilanzpressekonferenz.

Montag hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er die zuletzt ⁠renditeschwache Sparte nicht mehr ⁠zum Kerngeschäft zählt, weil es keine Synergien zum Geschäft mit CTs, MRTs und Krebstherapie-Geräten gebe. Das Diagnostik-Geschäft leidet besonders unter dem Umbau des Gesundheitssystems in China, das den Labor-Umsatz fast halbiert hat. Im Geschäftsjahr 2025/25 (per Ende September) war der Umsatz weltweit um knapp fünf Prozent auf 4,03 Milliarden Euro gesunken, das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) brach um fast zwei Drittel auf 128 Millionen Euro ein.

Siemens hatte die Labor-Sparte erst 2006 und 2007 mit drei milliardenschweren Übernahmen aufgebaut. Beim Börsengang von Siemens Healthineers 2018 galt die neue Produktlinie "Atellica" als Hoffnungsträger, konnte die Erwartungen aber lange nicht erfüllen. Mittelfristig ‌seien wieder Margen von rund 15 Prozent möglich, sagte Finanzvorstand Schmitz. Die künftige Olyrian ist ‌in dem Geschäft die weltweite Nummer drei hinter Roche und Abbott Labs.

HEALTHINEERS STREICHT "FAMILIENNAMEN" SIEMENS

Auch die übrigen Mitarbeiter von Siemens Healthineers müssen sich an einen "neuen oder doch nicht ganz neuen Namen" (Montag) gewöhnen. Der Namensteil Siemens werde im Zuge des geplanten Teilrückzugs des bisherigen Mutterkonzerns über die nächsten drei Jahre gestrichen. Die Siemens AG hat angekündigt, sich ⁠bei Healthineers 2027 auf einen Minderheitsanteil zurückzuziehen. Bisher hält sie 67 Prozent der Anteile, rund 30 Prozent sollen den Siemens-Aktionären - wohl im April oder Mai - ‌in die Depots gebucht werden. "Aus den Siemens-Wurzeln heraus ist Siemens Healthineers zu einem ⁠global führenden und etablierten Unternehmen herangewachsen", erklärte Siemens-Chef Roland Busch. "Es ist jetzt nur folgerichtig, dass sich diese Entwicklung im öffentlichen Auftreten des Unternehmens widerspiegelt." Siemens Healthineers folgt damit dem Beispiel der ehemaligen Schwester Siemens Energy, die sich in Omterra umbenennen will.

HEALTHINEERS MUSS 300 MIO EURO ZUSATZKOSTEN WETTMACHEN

Die Konsequenz aus der Abspaltung der Diagnostik und der Trennung von Siemens ist ein neues Sparprogramm. Ohne die Sparte und ‌den Ausstieg aus dem Geschäft mit herkömmlichen Ultraschall-Geräten sei die Verwaltung zu groß, und ⁠die Refinanzierung der milliardenschweren Kredite verteuere sich ohne Siemens, sagte ⁠Schmitz. "Ziel ist es, Kosten von mehr als 300 Millionen Euro (...) mehr als nur zu kompensieren." Was genau geplant ist, soll im nächsten Jahr festgezurrt werden, ab 2028 soll es sich im Ergebnis niederschlagen. Bei Healthineers läuft bereits ein 200 Millionen Euro schweres Sparprogramm als Reaktion auf die US-Zölle, die das Unternehmen mit rund 400 Millionen Euro belasten.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Healthineers allenfalls mit einem stagnierenden Gewinn. Der Umsatz werde um vier bis fünf Prozent zulegen. Dem lägen "vorsichtigere Annahmen für das Wachstum in China" zugrunde, sagte Schmitz. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde zwischen 2,20 und 2,40 (2025/26: 2,42) Euro landen, nachdem der Gewinn im vergangenen Jahr von einigen Sondereffekten begünstigt worden sei. 2025/26 stieg der Umsatz um vier Prozent auf 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel leicht auf 3,82 (2025/26: 3,86) Milliarden Euro.

Die Dividende soll mit einem Euro je Aktie stabil ⁠bleiben, die Experten hatten fünf Cent mehr erwartet. Die Healthineers-Aktie gab um 2,5 Prozent auf 43,75 Euro nach. Sie war am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte Januar gestiegen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)