Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heißen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.

Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen./nas/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Healthineers
WEG
Siemens Healthineers (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Für KI-Infrastruktur
Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum02. Nov. · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen