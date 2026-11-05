Siemens Healthineers rechnet allenfalls mit stagnierendem Gewinn

Erlangen, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers rechnet für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) allenfalls mit einem ‌stagnierenden Gewinn. Der Umsatz werde um vier bis fünf Prozent zulegen, teilte ⁠die ⁠Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde zwischen 2,20 und 2,40 (2025/26: 2,42) Euro landen.

2025/26 hatte Siemens ‌Healthineers den Umsatz um ‌vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro gesteigert, er lag damit am ⁠oberen Ende der im Sommer gesenkten ‌Zielspanne. Das bereinigte ⁠Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel leicht auf 3,82 (2025/26: 3,86) Millionen Euro und blieb damit ‌etwas hinter ⁠den Erwartungen der Analysten ⁠zurück. Die Dividende soll mit 1,00 Euro je Aktie stabil bleiben, die Experten hatten fünf Cent mehr erwartet.

Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).