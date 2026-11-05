Siemens Healthineers setzt neues Sparprogramm auf

Erlangen, ⁠05. Nov (Reuters) - Siemens Healthineers will 2028 ein neues Sparprogramm aufsetzen. Der Medizintechnik-Konzern reagiert damit auf die geplante Abspaltung ‌des Diagnostik-Geschäfts und die Trennung vom bisherigen Mutterkonzern Siemens. Daraus und aus ⁠der ⁠Fokussierung des Ultraschall-Geschäfts ergäben sich Kostenbelastungen von rund 300 Millionen Euro, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Präsentation von Finanzvorstand Jochen ‌Schmitz. Deshalb müsse die ‌künftige Aufstellung entsprechend verschlankt werden. Ob das "Transform4 Future" genannte Programm auch Stellenstreichungen ⁠umfasst, ließ Schmitz zunächst offen. Die Maßnahmen ‌sollen zwischen 2028 ⁠und 2030 umgesetzt werden.

Bei Siemens Healthineers läuft bereits ein Sparprogramm als Reaktion auf die US-Zölle, die ‌das Unternehmen ⁠im Jahr mit rund ⁠400 Millionen Euro belasten. Dieses Programm soll die Kosten um 200 Millionen Euro senken, Preiserhöhungen sollen weitere 200 Millionen bringen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)