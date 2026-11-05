Silber - Lehrbuchmäßiger Pullback?

Vom historischen Rekordlevel von Ende Januar bei fast 122 USD hat sich der Silberpreis mittlerweile mehr als deutlich entfernt. Unter dem Strich musste das Edelmetall im bisherigen Jahresverlauf Kursabschläge von 26 % hinnehmen. Zuletzt wurde die Hoch-Tief-Spanne des Jahres auf über 70 USD ausgedehnt. Charttechnisch rückt diese Entwicklung das alte Ausbruchslevel bei rund 49 USD in den Mittelpunkt. Zur Erinnerung: 2011 und in den 1980er-Jahren wurden auf diesem Niveau bereits wichtige Hochpunkte ausgebildet. Damit drängt sich die Frage auf, ob es letztlich zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an das alte Ausbruchslevel kam. Nüchtern betrachtet, muss diese Bastion unbedingt verteidigt werden, um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern. Dagegen würde das „Pullback-Szenario“ deutlich an Konturen gewinnen, wenn der Silberpreis das Julitief bei 54,74 USD zurückerobern sollte. Für ein zweites Ausrufezeichen würde in diesem Kontext ein Bruch des steilen Abwärtstrends seit Januar (akt. bei 57,61 USD) sorgen (siehe Chart). Schließlich würde ein Trendbruch den Pullback und den übergeordneten Korrekturcharakter zusätzlich unterstreichen.

Silber (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.