SNB-Chef sieht trotz höherer Inflation keinen breiten Preisdruck

Reuters · Uhr
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Zürich, 05. ⁠Nov (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach dem Anstieg der Inflation auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren keine allgemeine Ausweitung des Preisdrucks. Die Teuerung beschränke sich derzeit vor ‌allem auf Treibstoffe und Energie, sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Zürich. "Wenn man sich diese ⁠Daten jetzt ⁠ansieht, war es ein rascher Anstieg von einem auf 1,5 Prozent." Dies sei hauptsächlich durch teureres Benzin, Diesel und Heizöl getrieben worden. "Aber generell sehen wir im Moment keine deutliche Ausweitung des Preisdrucks", erklärte Schlegel. Die Notenbank werde ‌die Daten vor ihrem nächsten geldpolitischen ‌Entscheid im Dezember prüfen. Sie verfüge zudem über die richtigen Instrumente, um die Inflation in Zukunft zu bekämpfen.

Im Oktober zog die ⁠Inflation in der Schweiz auf 1,5 Prozent an und übertraf ‌damit die Erwartungen der Notenbank. ⁠Die Notenbank beobachte die Entwicklung genau, um ein Übergreifen der Preissteigerungen auf andere Wirtschaftsbereiche zu verhindern, erklärte Schlegel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der "Handelszeitung". Es ‌gebe bislang jedoch keine ⁠wesentlichen Zweitrundeneffekte. "Sollte die Preisstabilität gefährdet ⁠sein, würde die Nationalbank nicht zögern, die Geldpolitik anzupassen." Die Teuerung liegt bisher innerhalb des Zielbereichs der SNB von null bis zwei Prozent, den die Notenbank als Preisstabilität definiert. Der Leitzins in der Schweiz liegt mit null Prozent gegenwärtig auf dem niedrigsten Niveau aller größeren Währungsräume.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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