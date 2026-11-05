Starke Nachfrage beflügelt Nordex - Prognose angehoben

Düsseldorf, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Windanlagenbauer Nordex hat nach einem starken dritten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative Ergebnis (Ebitda) ‌habe sich im abgelaufenen Vierteljahr auf 278 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte das ⁠Unternehmen ⁠am Dienstag mit. Der Konzerngewinn verdreifachte sich nahezu auf 147 Millionen Euro. "Das dritte Quartal war ein wichtiger Meilenstein für uns", erklärte Vorstandschef Jose Luis Blanco.

Getragen worden ‌sei das Geschäft von ‌einer hohen Nachfrage. Der Auftragseingang sei um rund 30 Prozent auf 2,8 Gigawatt geschnellt. ⁠Auch Bestellungen aus den USA und Neuseeland ‌hätten die Entwicklung angetrieben, ⁠so Blanco. Der Umsatz stieg um gut 28 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2026 ‌peilt der ⁠Vorstand nun eine operative ⁠Marge (Ebitda-Marge) von 11,5 bis 12,5 Prozent an. Bisher war das Ziel 8,0 bis 11,0 Prozent gewesen. "Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors", betonte Blanco.

Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).