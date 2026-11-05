Stimmung in deutscher Wirtschaft spürbar besser - DIHK hebt Wachstumsprognose an

Berlin, 05. ⁠Nov (Reuters) - Die deutschen Unternehmen blicken wieder zuversichtlicher nach vorne. Wie aus der am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Herbstumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter 23.000 Unternehmen hervorgeht, hat sich die Stimmung seit Mai spürbar verbessert. Positiv wird aber eher die ‌aktuelle Lage gesehen, weniger die Perspektiven für die nächsten zwölf Monate. Zusätzliche Investitionen in Deutschland bleiben die Ausnahme. Die DIHK hob ihre Wachstumsprognose für dieses ⁠Jahr an ⁠und rechnet nun - wie auch für 2027 - mit einem Plus von 1,0 Prozent. Bisher wurden nur 0,3 Prozent für dieses Jahr erwartet.

"Was wir derzeit sehen, ist ein Aufschwung auf Pump", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. Der Staat stecke viel Geld in die Sanierung der Infrastruktur und die Aufrüstung der Bundeswehr. Hinzu ‌kämen Impulse durch den Export. "Von selbsttragendem Wachstum sind wir ‌weit entfernt." Die 1,0 Prozent Wachstum wären aber deutlich mehr als 2025 mit 0,2 Prozent. Davor war die deutsche Wirtschaft zwei Jahre geschrumpft.

Der DIHK-Stimmungsindex verbesserte sich im ⁠Vergleich zum Frühsommer um fast sieben Punkte auf 94,7 Zähler. Werte oberhalb von ‌100 Punkten signalisieren eine positive Stimmung. Der ⁠Schnitt seit dem Jahr 2003 beträgt 110 Zähler. 26 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre gegenwärtige Geschäftslage als gut, 23 Prozent als schlecht. "Besonders im Handel bleibt die Lage düster", so die DIHK. Im Aufwind ‌sei die Elektrotechnik, wo angesichts des KI-Booms ⁠mehr als ein Drittel der Betriebe ⁠gute Geschäfte melde. Nur 15 Prozent rechnen aber mit besseren Geschäften in der Zukunft, 28 Prozent mit einer Verschlechterung.

Die hohen Energie- und Rohstoffpreise nennen 67 Prozent der Firmen als Geschäftsrisiko. Auch die hohen Arbeitskosten werden bemängelt. 24 Prozent der Betriebe wollen ihre Investitionen ausweiten, 30 Prozent aber reduzieren. Damit blieben sie zurückhaltend, auch wenn sich die Werte gegenüber dem Frühsommer verbessert hätten, so die DIHK. Nur rund jedes zehnte Unternehmen wolle neue Jobs ⁠schaffen, jedes vierte aber abbauen.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)