Studie: Einkommensungleichheit nahe Rekordhoch - untere Mittelschicht schrumpft

Berlin, 05. Nov (Reuters) - ⁠Die Einkommensungleichheit in Deutschland ist einer Studie zufolge seit 1992 stark gestiegen und befindet sich auf dem zweithöchsten Niveau seitdem. Die Armutsquote kletterte im selben Zeitraum um 45 Prozent, wie am Donnerstag aus dem Verteilungsbericht des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Dies geschah, obwohl die Spreizung bei den Stundenlöhnen seit Mitte der 2010er Jahre ‌durch die Einführung des Mindestlohns zurückging. Als einen wichtigen Grund für diese gegenläufige Entwicklung nennen die Forscher die nachlassende Umverteilungswirkung durch Steuern und Sozialleistungen. Die Analyse zeichnet das "Bild einer zunehmend polarisierten Gesellschaft". ⁠Dabei sei die ⁠noch deutlich größere Ungleichheit bei den Vermögen noch gar nicht berücksichtigt.

EXPERTIN: ARMUT STEIGT, AFD PROFITIERT

Während die untere Mittelschicht deutlich geschrumpft sei, hätten die Einkommen der Reichen viel stärker zugelegt als im Rest der Bevölkerung. Die Quote armer Haushalte stieg demnach von 11,9 Prozent im Jahr 1992 auf 17,3 Prozent 2024. Der Anteil der Haushalte, die in strenger Armut leben, wuchs in dieser Zeit sogar um 76 Prozent. ‌Die Studie basiert auf neuesten Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) von 23.000 ‌Personen für 2024.

"Gleichzeitig haben wir auch in Zeiten geringer Arbeitslosigkeit eine Zunahme und Vertiefung von Armut und ein Wachstum von Einkommensungleichheit beobachtet", sagte die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch. Dies sei die Schattenseite der Entwicklung und ⁠zeige, dass bestimmte Gruppen nicht profitierten. "Dies liegt unter anderem daran, dass die Umverteilungswirkung des Sozialstaats nachgelassen hat." Sollten ‌aktuelle Kürzungsdebatten zu weiterem Sozialabbau führen, werde dies die ⁠Ungleichheit weiter verschärfen, warnte die Soziologin. Kohlrausch sagte, dass das alte Versprechen nicht mehr gelte, dass ein Arbeitsplatz für gesellschaftliche Teilhabe und Integration sorge. Davon habe die AfD bei ihren jüngsten Wahlerfolgen profitiert. Insofern betreffe dies nicht nur arme Menschen, sondern alle, mahnte Kohlrausch. "Das hat ‌das Potenzial, diese Gesellschaft und dieses politische System zu ⁠destabilisieren."

SINGLE MIT WENIGER ALS 15.673 EURO NETTO IM ⁠JAHR IST ARM

Haushalte in Armut sind nach gängiger Definition die mit Einkommen von weniger als 60 Prozent des mittleren ("Median"-)Einkommens. Das entspricht etwa einem verfügbaren jährlichen Nettoeinkommen von weniger als 15.673 Euro für eine alleinlebende Person. Als "einkommensreich" hingegen gilt ein Single, dem netto 52.244 Euro im Jahr zur Verfügung stehen.

Um der wachsenden Ungleichheit und politischen Polarisierung entgegenzusteuern, empfehlen die Studienautoren unter anderem, die Tarifbindung zu stärken und den Mindestlohn anzuheben. Zudem sei es nötig, die Kinderbetreuung auszubauen und Transferleistungen wie die Grundsicherung zu erhöhen. "Armut hat sich vertieft, die untere Mitte ist unter Druck geraten, Reichtum konzentriert sich zunehmend an ⁠der Spitze", lautet das Fazit der Studienverfasser Dorothee Spannagel und Claus Schäfer.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)