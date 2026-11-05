Swisscom bestätigt nach Gewinnplus Jahresprognose

Düsseldorf, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Schweizer Telekomkonzern Swisscom hat nach einem Gewinnplus in den ersten neun ‌Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das operative Ergebnis (EbitdaaL) ⁠sei ⁠bis September um 1,5 Prozent auf 3,83 Milliarden Franken gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der operative freie Cashflow ‌sei um 11,5 ‌Prozent auf 1,79 Milliarden Franken geklettert. Der Umsatz sei hingegen ⁠um 2,1 Prozent auf 10,94 ‌Milliarden Franken geschrumpft, ⁠wobei es bei den Telekomdienstleistungen in der Schweiz und in Italien eine positive ‌Dynamik ⁠gegeben habe. Für das ⁠Gesamtjahr erwarte Swisscom weiterhin einen steigenden EbitdaaL und operativen freien Cashflow.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)