Swisscom bestätigt nach Gewinnplus Jahresprognose

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Düsseldorf, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Schweizer Telekomkonzern Swisscom hat nach einem Gewinnplus in den ersten neun ‌Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das operative Ergebnis (EbitdaaL) ⁠sei ⁠bis September um 1,5 Prozent auf 3,83 Milliarden Franken gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der operative freie Cashflow ‌sei um 11,5 ‌Prozent auf 1,79 Milliarden Franken geklettert. Der Umsatz sei hingegen ⁠um 2,1 Prozent auf 10,94 ‌Milliarden Franken geschrumpft, ⁠wobei es bei den Telekomdienstleistungen in der Schweiz und in Italien eine positive ‌Dynamik ⁠gegeben habe. Für das ⁠Gesamtjahr erwarte Swisscom weiterhin einen steigenden EbitdaaL und operativen freien Cashflow.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Swisscom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istheute, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktiegestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen