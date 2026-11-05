TAGESVORSCHAU: Termine am 5. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. November

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen 07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26 08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab) 16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin 09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin 09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M. 13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte

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