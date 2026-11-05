Toyota fährt mit Hybriden der Autokrise davon

Tokio, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota fährt mit renditeträchtigen Hybridfahrzeugen der Autokrise davon. Der weltgrößte Autobauer verbuchte im Sommer den ersten Gewinnanstieg seit anderthalb Jahren und schraubte seine Prognose nach oben. Zudem sollen die Ausschüttungen an die Aktionäre in den kommenden Jahren verdoppelt werden. An der Börse ‌löste das Unternehmen damit am Donnerstag Kauflaune aus. Die Aktie schnellte um 17 Prozent nach oben, das ist der stärkste Kursanstieg seit fast vier Jahrzehnten. "Die Tatsache, dass ⁠sie ihre Prognose ⁠erhöht haben und dazu die Ausschüttungen, das ist einfach nur 'wow'", sagte Christopher Richter, Auto-Analyst beim Finanzdienstleister CITIC Securities.

Toyota sitze derzeit auf 9,5 Billionen Yen liquiden Mitteln. Diese massiven Kapitalvorräte seien den Aktionären seit langem ein Dorn im Auge, sagte Richter. Bis 2031 sollen nun bis zu 14 Billionen Yen ausgeschüttet werden, das sind umgerechnet 89 Milliarden ‌Dollar und doppelt so viel wie in den fünf ‌Jahren zuvor.

Der japanische Volkswagen-Rivale profitiert von der starken Nachfrage nach Hybridautos und vom schwachen Yen. Für das laufende Jahr sagt das Unternehmen jetzt einen einen Betriebsgewinn von 3,9 Billionen Yen voraus, ⁠15 Prozent mehr als bisher und 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein von Juli ‌bis September legte der Gewinn um ein Drittel ⁠auf 1,13 Billionen Yen zu.

Die Strategie des Konzerns, verstärkt auf Benzin-Elektro-Hybride statt ausschließlich auf reine Elektroautos zu setzen, zahlte sich damit erneut aus. Während andere traditionelle Autobauer wegen der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos Milliardenabschreibungen vornehmen mussten, konnte Toyota ‌mit seinen Hybridmodellen Marktanteile vor allem in ⁠den USA verteidigen. Absatzrückgänge in China und ⁠im Nahen Osten sowie gestiegene Materialpreise konnten zudem durch Kostensenkungen und Vertriebsanstrengungen ausgeglichen werden, erklärte Toyota-Finanzchef Takanori Azuma. Die Absatzprognose für 2026 stutzten die Japaner leicht auf knapp elf Millionen Fahrzeuge nach 11,3 Millionen im Vorjahr.

Die deutschen Autohersteller stecken dagegen tief in der Krise. BMW kappte am Mittwoch seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr und hält auch einen Verlust für möglich, Volkswagen schreibt tiefrote Zahlen. Ihnen macht zu schaffen, dass der jahrelang lukrative chinesische Markt einbricht und die Konkurrenz durch chinesische Hersteller ⁠in Europa und vielen asiatischen Ländern zunimmt.

(Bericht von Daniel Leussink; geschrieben von Ilona Wissenbach und Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)