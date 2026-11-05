Trading-Chance EUR/CAD: CAD vor Abwertung

Was steckt hinter den großen, mehrmonatigen Zyklen?

Der kanadische Dollar (CAD) – auch „Loonie“ genannt – verzeichnet historisch gesehen von Anfang November bis kurz vor Weihnachten in rund 75 % der Fälle eine Schwächephase und wertet ab. Dieses Phänomen ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Zusammenspiels aus wiederkehrenden fundamentalen Rohstoffzyklen, bilanziellen Anpassungen zum Jahresende und globalen Verschiebungen der Risikobereitschaft.

Hier ist die ausführliche Erklärung der fundamentalen Hintergründe für diese Saisonalität sowie der wichtigsten Treiber, die den Kurs des CAD das ganze Jahr über maßgeblich beeinflussen.

Warum der CAD im Spätherbst abwertet: Die fundamentalen Ursachen

1. Der saisonale Einbruch am Ölmarkt („Refinery Maintenance“)

Kanada ist einer der weltweit größten Exporteure von Rohöl. Der CAD gilt daher als klassische Rohstoffwährung („Commodity Currency“) und korreliert stark mit dem Ölpreis (WTI).

· Der Hintergrund: Im September und Oktober fahren viele US-Raffinerien (Kanadas Hauptabnehmer) ihre Kapazitäten für Wartungsarbeiten herunter. Zeitgleich endet im Spätsommer die US-Fahrwende („Driving Season“), während die Nachfrage nach Heizöl für den Winter im November oft noch nicht voll zugeschlagen hat oder bereits eingepreist ist.

· Die Folge: Der Rohölpreis tendiert im Zeitraum von Mitte Oktober bis Dezember historisch gesehen zur Schwäche. Weniger Öleinnahmen bedeuten eine geringere Nachfrage nach kanadischen Dollar seitens ausländischer Abnehmer, was den Wechselkurs direkt belastet.

2. Portfolio-Rebalancing und Umschichtungen zum Jahresende

Institutionelle Investoren und Fondsmanager strukturieren im November und Dezember ihre Portfolios für die Jahresendberichte um („Window Dressing“).

· Der Hintergrund: Der kanadische Aktienmarkt (TSX) ist sehr lastig im Energie- und Bergbausektor. Wenn globale Fonds im November Gewinne aus zyklischen Sektoren abziehen oder Risiken abbauen, fließt massiv Kapital aus Kanada ab.

· Die Folge: Das Kapital wird oft in den liquideren US-Dollar (USD) als „sicheren Hafen“ umgeleitet. Da der CAD im Devisenhandel meist direkt gegen den US-Dollar (USD/CAD) gehandelt wird, führt diese Kapitalflucht zu einer automatischen Abwertung des CAD gegenüber dem Greenback.

3. Der „Santa Claus Rally“-Effekt und Liquiditätsengpässe

Gegen Mitte bis Ende Dezember dünnt die Liquidität am Devisenmarkt drastisch aus, da Großbanken ihre Trading-Bücher schließen. Zuvor kommt es im November häufig zu Steueroptimierungen durch US-Unternehmen, die Auslandskapital zurückholen. Die typische Jahresend-Stärke des US-Dollar im November drückt den kanadischen Nachbarn temporär nach unten. Erst kurz vor Weihnachten – mit dem Einsetzen der sogenannten „Weihnachtsrallye“ an den Aktienmärkten – stabilisiert sich die Lage oft wieder, weshalb die Schwächephase des CAD meist wenige Tage vor den Feiertagen endet.

Allgemeine Einflussfaktoren auf den kanadischen Dollar

Um die Bewegung des CAD außerhalb dieser saisonalen Muster zu verstehen, müssen die fundamentalen Haupttreiber betrachtet werden:

Einflussfaktor Funktionsweise und Wirkung auf den CAD Rohölpreis (WTI) Höhere Ölpreise steigern Kanadas Exportüberschuss. Ausländische Käufer müssen CAD erwerben, um kanadisches Öl zu bezahlen, was den CAD stärkt. Zinsdifferenz (Fed vs. BoC) Investoren suchen die höchste Rendite. Liegt der Leitzins der Bank of Canada (BoC) über dem der US-Notenbank (Fed), fließt Kapital nach Kanada und stützt den CAD . Senkt die BoC die Zinsen schneller als die Fed, wertet der CAD ab. Wirtschaftsdaten (USA & Kanada) Kanada exportiert rund 75 % seiner Güter in die USA. Eine boomende US-Wirtschaft kurbelt Kanadas Exporte an. Gleichzeitig bewegen Kennzahlen wie das kanadische BIP, Arbeitsmarktdaten und die Inflation direkt die Zinspolitik der BoC. Globale Risikobereitschaft Der CAD wird an den Märkten als „Risk-On“-Währung eingestuft. Bei globalem Wirtschaftswachstum und steigenden Aktienmärkten legt er zu. In Krisenzeiten (Geopolitik, Rezessionsangst) flüchten Anleger in den USD , was den CAD schwächt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Schwäche des CAD im Spätherbst ist ein strukturell verankertes Phänomen, das primär durch den zyklischen Nachlass am Energiemarkt und globale Kapitalströme zum Jahreswechsel erklärt wird. Sie dient Tradern und Unternehmen oft als verlässlicher Filter, wobei fundamentale Schocks (wie plötzliche Ölpreis-Spitzen oder geldpolitische Überraschungen) diese Statistik in vereinzelten Jahren natürlich außer Kraft setzen können.

Das Setup

Die Strategie steigt gemäß original Regelwerk zum Handelsbeginn des 6. Novembers Short auf CAD (bzw. bei verbrieften Produkten Long USD/CAD oder EUR/CAD) ein und stellt die Position am 22. Dezember zum Handelsende glatt.

Die Trefferquote ist mit 71,4 Prozent angenehm hoch. Doch was viel wichtiger ist und ein wahres Qualitätsmerkmal dieses saisonalen Trades ist: der Profit Factor liegt bei 6,82! Der Draw Down ist absolut minimal und der Profit übertrifft diesen um den Faktor 10.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Wie immer ist bei derartigen Gewinnvorteilen wichtig, dass diese konsequent über einen angemessen langen Zeitraum ausgespielt werden. Das meint: über fünf, 10 oder mehr Jahre alljährlich nach diesem Regelwerk. Nur so wird der Faktor Zufall eliminiert. Wir haben für den diesjährigen Trade ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf EUR/CAD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,5190 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,57 Dollar entspricht das einem Hebel von 30. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PG90MY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine relevanten

Unterstützungen: keine relevanten

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf EUR/CAD

Basiswert EUR/CAD WKN PG90MY ISIN DE000PG90MY6 Basispreis 1,5190 CAD K.O.-Schwelle 1,5190 CAD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 30 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.