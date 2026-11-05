Traditionskonzern Deutz setzt auf Rüstungsgeschäfte

Düsseldorf, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der Motorenbauer Deutz hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich zugelegt und will mit dem größten Zukauf in der Unternehmensgeschichte sein Wachstum insbesondere im Rüstungsgeschäft vorantreiben. ‌Der Auftragseingang sei um gut 30 Prozent auf rund 1,96 Milliarden Euro geklettert, teilten die Kölner am Donnerstag ⁠mit. ⁠Das bereinigte Ergebnis sei auf 118 Millionen Euro gestiegen, ein Plus von rund 36 Prozent.

Die bereinigte Ebit-Rendite habe Deutz auf 7,1 Prozent von 5,8 Prozent verbessert. Sie solle im Gesamtjahr nun am oberen Ende der erwarteten ‌Bandbreite von 6,5 bis 8,0 Prozent landen.

Deutz ‌sei beim Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis zweistellig gewachsen und habe seine Profitabilität deutlich gesteigert, fasste Vorstandschef Sebastian Schulte die ⁠Quartalsbilanz zusammen. Durch den Erwerb der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) werde ‌der Wachstumskurs beschleunigt. Bereits 2027 ⁠werde FFG einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro einbringen bei einer bereinigten Ebitda-Rendite von über 20 Prozent. Das noch junge Defense-Geschäft werde zu einer ‌tragenden Säule. "Mit FFG an ⁠Bord entsteht ein führender Anbieter ⁠für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen – made in Germany", betonte Schulte. FFG entwickelt und wartet unter anderem Panzer und Spezialfahrzeuge für die Bundeswehr und Streitkräfte in mehr als 15 Ländern. Die rund 1,6 Milliarden Euro schwere Transaktion ist die größte seit der Gründung von Deutz im Jahr 1864.

Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).