US-Burgerkette Wendy's weist Übernahmeangebot von Investor Peltz zurück
05. Nov (Reuters) - Die US-Burgerkette Wendy's hat ein Übernahmeangebot des aktivistischen Investors Nelson Peltz zurückgewiesen und einen Abwehrplan gegen eine feindliche Übernahme beschlossen. Mit der Offerte von 1,4 Milliarden Dollar werde das Unternehmen erheblich unterbewertet, teilte die US-Schnellrestaurantkette am Donnerstag mit. Mit einem befristeten Aktionärsrechteplan wolle Wendy's verhindern, dass ein Investor ohne Zustimmung des Gremiums mehr als 15 Prozent der Anteile erwerbe. Der Abwehrplan soll dem Verwaltungsrat Zeit geben, Übernahmeangebote zu prüfen und Alternativen auszuloten.
Der von Peltz kontrollierte Hedgefonds Trian hatte das Angebot Ende Oktober vorgelegt. Einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht zufolge hält er mit seinen Partnern insgesamt 16,3 Prozent an dem Konzern.
(Bericht von Neil J Kanatt, Juveria Tabassum und Anuja Bharat Mistry, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)