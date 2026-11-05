05. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Burgerkette Wendy's hat ein Übernahmeangebot des aktivistischen Investors Nelson Peltz zurückgewiesen und einen Abwehrplan gegen ‌eine feindliche Übernahme beschlossen. Mit der Offerte von 1,4 Milliarden Dollar ⁠werde ⁠das Unternehmen erheblich unterbewertet, teilte die US-Schnellrestaurantkette am Donnerstag mit. Mit einem befristeten Aktionärsrechteplan wolle Wendy's verhindern, dass ein Investor ohne ‌Zustimmung des Gremiums ‌mehr als 15 Prozent der Anteile erwerbe. Der Abwehrplan soll dem Verwaltungsrat ⁠Zeit geben, Übernahmeangebote zu prüfen und ‌Alternativen auszuloten.

Der ⁠von Peltz kontrollierte Hedgefonds Trian hatte das Angebot Ende Oktober vorgelegt. Einer Mitteilung an die ‌US-Börsenaufsicht zufolge ⁠hält er mit seinen ⁠Partnern insgesamt 16,3 Prozent an dem Konzern.

(Bericht von Neil J Kanatt, Juveria Tabassum und Anuja Bharat Mistry, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)