WDH: Bausoftwareanbieter Nemetschek legt wie erwartet zu

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Nemetschek hat im dritten Quartal dank einer großen Übernahme deutlich zugelegt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um über ein Viertel auf 371 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem solchen Wert gerechnet. Ohne den Zukauf des US-Bausoftwareanbieters HCSS und ohne Wechselkurseinflüsse wäre der Erlös um 12,5 Prozent gewachsen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte derweil um knapp 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge fiel von 32,5 auf 31,2 Prozent. Wegen des Zukaufs hatte Nemetschek bereits auf eine Verwässerung hingewiesen - aus eigener Kraft hätte die Profitabilität den Angaben zufolge zugelegt.

Unter dem Strich fiel der Gewinn um knapp 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro. Konzernchef Yves Padrines bestätigte die Jahresprognose./men/mis

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