WDH/Dank Karetsas: Dortmund feiert dritten Sieg in Königsklasse

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im Leadsatz Kartesas. Korrekt ist Karetsas.)

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist dank des Treffers von Konstantinos Karetsas an die ersten acht Plätze in der Tabelle der Champions League herangerückt. Der Fußball-Bundesligist gewann vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion gegen den spanischen Club Real Betis Sevilla mit 2:1 (0:0). Nach vier Spieltagen stehen die Dortmunder nun mit neun Punkten gut da und sind in Reichweite zur direkten Teilnahme am Achtelfinale.

Vor dem Siegtreffer des Griechen (72. Minute) hatte Fabio Silva (49.) die Dortmunder kurz nach der Pause in Führung gebracht. Für die Gäste aus Spanien traf Aitor Ruibal (67.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Besondere Begrüßung für Ex-Borusse Bartra

Bereits vor der Partie am Mittwochabend kam es in Dortmund zu einem emotionalen Wiedersehen. Marc Bartra, der im April 2017 beim Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB als einziger Spieler physisch verletzt wurde, kehrte mit Betis Sevilla in das Dortmunder Stadion zurück.

Vor dem Anpfiff wurde der Spanier mit einer Grafik und dem Schriftzug "Einmal Borusse, immer Borusse!" an der Stadionfassade begrüßt. Vor seiner Rückkehr nach Dortmund hatte Bartra betont, dass er eine besondere Verbindung mit dem BVB habe. Der Innenverteidiger kam in Dortmund jedoch nicht zum Einsatz.

BVB mit zwei frühen Chancen

Dortmunds Trainer Niko Kovac, der zuletzt gegen den FC Bayern mit einer Viererkette überrascht hatte, wechselte zurück zur bewährten Formation mit drei Innenverteidigern. Für das Duell mit Betis gab Kovac eine klare Marschroute vor: "Es gibt nur eine Richtung: Wir wollen das Ding gewinnen."

Der Ansage ihres Trainers ließen die Dortmunder Spieler auf dem Platz zum Spielbeginn Taten folgen. Die Schwarz-Gelben starteten mit Offensivdrang in die Partie, über Julian Ryerson kam der Bundesligist früh zur ersten Gelegenheit. Der Norweger kam nach einer missglückten Klärungsaktion frei auf der rechten Seite zum Ball und brachte den Ball scharf in den Strafraum, wo Serhou Guirassy den Ball aus vollem Lauf knapp neben das Tor setzte (3.).

Goalgetter Guirassy verletzt raus

Die Gäste aus Andalusien versuchten es auf der anderen Seite immer wieder, mit schnellen Tempogegenstößen gefährlich vor das Tor der Dortmunder zu kommen. Über die schnellen Troy Parrott und Antony fand Betis nach einer knappen viertel Stunde das erste Mal eine Lücke und traf mit der ersten Chance zur vermeintlichen Führung (14.). Das Tor von Antony wurde wegen einer Abseitsstellung aber wieder einkassiert.

Von dem Schock des vermeintlichen Gegentores angetrieben, erspielten sich die Dortmunder ihre bis dato größte Chance. Wieder brachte Ryerson den Ball von der rechten Außenbahn scharf vor das Tor der Spanier, aus kurzer Distanz scheiterte Daniel Svensson an einem starken Reflex von Torwart Alvaro Valles (21.).

In der Mitte des ersten Durchgangs gab es den nächsten Schockmoment für die Dortmunder: Guirassy musste den Platz mit Oberschenkelproblemen verlassen und wurde durch Kartesas ersetzt. Vor der Halbzeit flachte die Partie etwas ab und es ging torlos in die Pause.

Karetsas sorgt für Wirbel

Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Dortmunder dann endlich für ihre Torchancen. Zum wiederholten Male brachte Ryerson den Ball über die rechte Seite ins Zentrum, dort scheiterte Jobe Bellingham zunächst am starken Torwart Valles, im Nachschuss schob Silva den Ball aber aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Mit der Führung im Rücken nahm die Dominanz der Dortmunder im Laufe der zweiten Halbzeit immer weiter zu. Aus dem Nichts kam es dann zum Ausgleich. Aitor Ruibal glich aus kurzer Distanz nach Vorlage von Abde aus. Die Antwort des BVB ließ nicht lange auf sich warten: Kartesas schlug an der Strafraumkante erst einen Haken und schloss flach zur erneuten Führung ab./dha/DP/he