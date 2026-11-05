WDH/Iran: Brände an Schiffen in der Straße von Hormus

dpa-AFX · Uhr
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(Korrigiert im ersten Satz des zweiten Absatzes Tippfehler im Wort «Mine» (nicht: «Miene»).

TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben erneut Schiffe in Brand geraten. Zwei Tanker und ein Schlepper seien in der Nacht von den Zwischenfällen betroffen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Iranischen Revolutionsgarden.

Ein Tanker sei auf eine Mine aufgefahren, hieß es. Zur Ursache des Brandes auf dem zweiten Tanker gab es in dem Bericht keine Informationen. Der Schlepper habe sich ursprünglich zur Brandbekämpfung genähert und sei dann selbst in Brand geraten. Die iranischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In der Straße von Hormus, einer für den weltweiten Handel mit Öl und Gas wichtigen Meerenge, kam es zuletzt immer wieder zu Angriffen auf Schiffe. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich./mar/DP/zb

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