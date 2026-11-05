Weniger Transfer-Millionen drücken BVB-Gewinn zum Saisonstart

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Düsseldorf, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Fußballbundesligist Borussia Dortmund hat zum Start in die neue Saison wegen deutlich geringerer Einnahmen aus Spielerverkäufen einen Gewinneinbruch verbucht. ‌Das Konzernergebnis habe sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 auf 11,9 Millionen Euro ⁠halbiert, ⁠teilte der derzeitige Tabellenzweite am Donnerstag mit. Hauptgrund dafür sei das Ergebnis aus Transfergeschäften, das auf 19,9 Millionen Euro geschrumpft sei nach 52,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. ‌Der Umsatz sei mit 107,4 ‌Millionen Euro dagegen stabil geblieben. Dies ist bemerkenswert, da im Vorjahresquartal noch ein Sondereffekt ⁠von rund elf Millionen Euro aus der Teilnahme ‌an der Fifa ⁠Klub-WM 2025 enthalten war.

An seiner Prognose für das Gesamtjahr hielt der Traditionsclub fest und erwartet weiterhin ein Ergebnis zwischen ‌null und zehn ⁠Millionen Euro.

Positiv auf das ⁠Ergebnis hätten sich deutlich gesunkene Personalkosten ausgewirkt, die um mehr als 13 Millionen auf 52,7 Millionen Euro reduziert worden seien. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei auf 40,4 (Vorjahr: 54,3) Millionen Euro gesunken.

Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

US-Schnellrestaurant-Kette
McDonald's verdient mehr trotz Kundenschwund in den USA - Aktie im Plusgestern, 13:06 Uhr · Reuters
McDonald's verdient mehr trotz Kundenschwund in den USA - Aktie im Plus
Sparkurs bei Billigflieger
Ryanair prüft Gehaltsstopp wegen hoher Treibstoffkosten02. Nov. · Reuters
Ryanair prüft Gehaltsstopp wegen hoher Treibstoffkosten
Blauer Tsunami: Folgen für die Wall Street?gestern, 14:23 Uhr · Markus Koch
Blauer Tsunami: Folgen für die Wall Street?
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istheute, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktiegestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen