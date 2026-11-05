Düsseldorf, ⁠05. Nov (Reuters) - Der Fußballbundesligist Borussia Dortmund hat zum Start in die neue Saison wegen deutlich geringerer Einnahmen aus Spielerverkäufen einen Gewinneinbruch verbucht. ‌Das Konzernergebnis habe sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 auf 11,9 Millionen Euro ⁠halbiert, ⁠teilte der derzeitige Tabellenzweite am Donnerstag mit. Hauptgrund dafür sei das Ergebnis aus Transfergeschäften, das auf 19,9 Millionen Euro geschrumpft sei nach 52,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. ‌Der Umsatz sei mit 107,4 ‌Millionen Euro dagegen stabil geblieben. Dies ist bemerkenswert, da im Vorjahresquartal noch ein Sondereffekt ⁠von rund elf Millionen Euro aus der Teilnahme ‌an der Fifa ⁠Klub-WM 2025 enthalten war.

An seiner Prognose für das Gesamtjahr hielt der Traditionsclub fest und erwartet weiterhin ein Ergebnis zwischen ‌null und zehn ⁠Millionen Euro.

Positiv auf das ⁠Ergebnis hätten sich deutlich gesunkene Personalkosten ausgewirkt, die um mehr als 13 Millionen auf 52,7 Millionen Euro reduziert worden seien. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei auf 40,4 (Vorjahr: 54,3) Millionen Euro gesunken.

Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).